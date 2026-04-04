Healthy Sleep:ଦିନକୁ ୮ ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା କାହିଁକି ଜରୁରୀ? ଜାଣନ୍ତୁ

Zee OdishaOdisha LifeStyle and OthersHealthy Sleep:ଦିନକୁ ୮ ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା କାହିଁକି ଜରୁରୀ? ଜାଣନ୍ତୁ

Healthy Sleep: ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ନିଦ ସହ ଜଡିତ। ପେଟ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଯେପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆଖି ପାଇଁ ନିଦ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଜରୁରୀ। ହେଲ, ଆଜିର ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ଜୀବନ ଶୈଳୀରେ ଲୋକେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ ଶୋଇବା କାରଣକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖିନ ହେଉଛନ୍ତି। ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନେକ ରୋଗ ଡାକି ଆଣୁଛି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Apr 04, 2026, 11:56 AM IST

ଆଜିକାଲି ବିଳମ୍ବରେ ଶୋଇବା ଏବଂ ମାତ୍ର ୫ରୁ ୬ ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା ପାଲଟିଛି। ଏକ ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଯେ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ଅତି କମରେ ୮ ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା ଉଚିତ। ଏଠାରେ, ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଏହି ନିଦ୍ରା କାହିଁକି ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ?  ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏନେଇ ଡାକ୍ତର ଇମ୍ରାନ ଅହମ୍ମଦ କଣ କହିଛନ୍ତି।

ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ନିଦ ଆବଶ୍ୟକ:

ପ୍ରତିଦିନ ୮ ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା ଆମ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ନିଦ୍ରା ସମୟରେ, ଆମ ଶରୀରର ଶକ୍ତି ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୁଏ, ଯାହା ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ଏବଂ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରଖେ। ଯଦି ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ୍ରା ନ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆମର ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ।

 ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ:

ନିଦର ଅଭାବ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ, କ୍ଳାନ୍ତ ଏବଂ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା କରିପାରେ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ ପାଇବା ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଆରାମ ଦେବା ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

ଦକ୍ଷତା ଉନ୍ନତ କରେ:

ଯଦି ଆମେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ତେବେ ଆମକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଏବଂ ବିଶ୍ରାମଦାୟକ ନିଦ୍ରା ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ପାଦକତାକୁ ଉନ୍ନତ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଆମକୁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ମାନସିକତା ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ।

ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ:

ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ ପାଇବା ଆମର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ମଜବୁତ କରେ। ଯାହା ଆମକୁ ରୋଗ ସହିତ ଲଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ନିଦ୍ରା ସମୟରେ, ଆମ ଶରୀର ବିଶ୍ରାମ ଏବଂ ପୁନଃଚାର୍ଜ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇଥାଏ। ଯାହା ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ ରୋଗ ସହିତ ଲଢ଼ିବାର କ୍ଷମତା ଦେଇଥାଏ।

ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ଉନ୍ନତ ହୋଇପାରେ:

ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଶରୀରର ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ କମ୍ ଶୋଇଥାଏ, ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଏବଂ ମାନସିକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ତେଣୁ, ଯେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ, ଦୈନିକ ଅତି କମରେ ୮ ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।

ଚାପ ହ୍ରାସ:

ନିଦ୍ରା ଅଭାବ ଚାପ ସ୍ତରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ଏହା ଆମକୁ ଚିନ୍ତିତ ଏବଂ ଅସ୍ଥିର କରିପାରେ। ସୁସ୍ଥ ନିଦ୍ରା ଢାଞ୍ଚା ଅନୁସରଣ କରିବା ଚାପ ହ୍ରାସ କରିପାରିବ ଏବଂ ଜୀବନର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅଧିକ ସକ୍ଷମ କରିପାରିବ।

Disclaimer: ଆମର ଆର୍ଟିକିଲ୍ କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଜୀ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଟିପ୍ସ ଫଲୋ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦା ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ।

Narmada Behera

