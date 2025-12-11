Advertisement
Love Horoscope: ୧୨ ଡିସେମ୍ବରରେ ଖୁସି ଖବର ପାଇବେ ଏହି ୪ ରାଶି, ବଦଳିବ ଭାଗ୍ୟ!

Love Horoscope: ଯଦି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଥାଏ, ତେବେ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରେମ ନଥାଏ, ସେହି ସମ୍ପର୍କ ଉଭୟ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବୋଝ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ତେବେ, ପ୍ରେମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଆଜି କିଛି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଉପାୟରେ ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀ ସହିତ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଆଜି କିପରି ହେବ ତେବେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ପଢ଼ନ୍ତୁ।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Dec 11, 2025, 06:58 PM IST

ମେଷ ରାଶି:
ବିବାହ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅନୁକୂଳ ସମୟ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯେ ଆସିଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦର ନ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଯୋଗୁଁ, ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏବଂ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ନିଜର ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି।

ବୃଷ ରାଶି:
ବୈବାହିକ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବିତାଇଥିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବ। ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆସିପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି।

ମିଥୁନ ରାଶି:
ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ। ଘରେ ଟିକିଏ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ଆପଣଙ୍କ ମନୋଭାବକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଧର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଝାମଣା ସହିତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ପଡି଼ବ।

କର୍କଟ ରାଶି:
ଆପଣ ପ୍ରେମ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ କିମ୍ବା ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ଆପଣ ବିବାହରେ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ପସନ୍ଦ କରିନପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଭାବନା ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟିବେ ଏବଂ ପ୍ରେମର ଗଭୀରତା ଅନୁଭବ କରିବେ।

ସିଂହ ରାଶି:
ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଅପେକ୍ଷା କାମ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ରହିପାରେ। ଆପଣ ଅଫିସରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରିପାରେ ଏବଂ ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ।

କନ୍ୟା ରାଶି:
ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ପାଇଁ ଧର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଯାହା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାହା ତୁରନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଖରାପ କରିପାରେ। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସଂଯମତା ରଖି ନିଷ୍ପତି ନୁଆନ୍ତୁ।

ତୁଳା ରାଶି:
ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଏବଂ ଆଟେନସନ୍ ଉଭୟ ଆଶା କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ଉନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଏବଂ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ ହେଉଛି।

ବିଛା ରାଶି:
ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ସାମାନ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଦୂରତା ଏବଂ ବିଳମ୍ବ ଆପଣଙ୍କୁ ହତାଶ ଅନୁଭବ କରାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସାମାନ୍ୟ ମତଭେଦ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଚାପି ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ।

ଧନୁ ରାଶି: 
ଅନାବଶ୍ୟକ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୂରତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଏବଂ କିଛି କାରଣ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିପଡ଼ିପାରେ। ପ୍ରେମରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କିମ୍ବା ମିଛର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବିବାହିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଦିନଟି ଶୁଭଫଳ ଆଣିପାରେ।

ମକର ରାଶି:
ବିବାହିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାଥୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିନର ଶେଷ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଭଲ ଖବର ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ଅବିବାହିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଦିନ ହେବ, କାରଣ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି।

କୁମ୍ଭ ରାଶି:
କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ ମିଜାଜରେ ରହିବେ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଜଣେ ସହକର୍ମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାଘର ପାଇଁ ପ୍ରପୋଜ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବିତାଇଥିବା ସମୟ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ।

ମୀନ ରାଶି:
ଅବିବାହିତ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଘରେ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ମତଭେଦ ଶେଷ ହେବ।

Priyambada Rana

