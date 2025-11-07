ଆସନ୍ତାକାଲିଠଟାରୁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍‍ ଫର୍ମ ପୂରଣ ଆରମ୍ଭ

Trending Photos
ଆଜି ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ବାର୍ଷିକ ଓଡ଼ିଶା ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଫର୍ମ ପୂରଣ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ନଭେମ୍ବର ୮ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ବିଶଷ କରି , ଓଡ଼ିଶାର ଅନୁସାରେ, ସମସ୍ତ ରେଗୁଲାର [ସ୍କୁଲ୍ ଏବଂ କ୍ୱାସି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ଏକ୍ସ-ରେଗୁଲାର ମଛ, କରେସପଣ୍ଡେନ୍ସ କୋର୍ସ ରେଗୁଲାର ସିଖଔଏବଂ କରେସପଣ୍ଡେନ୍ସ କୋର୍ସ ଏକ୍ସ-ରେଗୁଲାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିପାରିବେ, ଯାହା ୨୨ ନଭେମ୍ବର ରାତି ୧୧.୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ।
ଓଡିଶା ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ୨୦୬୬2026 ପାଇଁ ଫର୍ମ ପୂରଣ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଏବଂ ପଦକ୍ଷେପ କ୍ରମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ www.bseodisha.ac.in ରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ।
ତସେହିପରି, ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆଇଏସ୍ଟି ପରୀକ୍ଷା ୨୦୨୬୫ ପାଇଁ ଫର୍ମ ପୂରଣ ମଧ୍ୟ ନଭେମ୍ବର ୮ ରୁ ନଭେମ୍ବର ୨୨