ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରୀ: ଶୈଳପୁତ୍ରୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ମା’ ଦୁର୍ଗା

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ହିନ୍ଦୁ ଶକ୍ତି ପୂଜା ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନବରାତ୍ରୀ। ଶରଦକାଳୀନ ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ଏହାକୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ଆଜି ଶୈଳପୁତ୍ରୀ ବେଶରେ ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଅଳଙ୍କରଣ କରାଯାଏ। ତେବେ କିଏ ଶୈଳପୁତ୍ର ଓ କାହିଁକି ଏ ବେଶ ମଣ୍ଡନ କରନ୍ତି ମା’ ଦୁର୍ଗା?
ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ ମା’ ଦୁର୍ଗା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ମା’ ପାର୍ବତୀ। ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ କନ୍ୟା। ତେବେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଶୈଳପୁତ୍ରୀ ଭାବେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ।
ପୌରାଣିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ଯଜ୍ଞରେ ମା’ ସତୀ ଆତ୍ମାହୁତି କରିଥିଲା। ଆଉ ଏହାପରେ ପରେ ପୁଣିଥରେ ସେ ଗିରିରାଜ ହିମାଳୟଙ୍କ କନ୍ୟା ଭାବରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। କଠୋର ତପସ୍ୟା ପରେ ଶ୍ରୀ ଶିବଙ୍କୁ ପୂନର୍ବାର ପତି ରୂପେ ପାଇଥିଲେ। ଏଣୁ ଶୈଳପୁତ୍ରୀ ଭାବେ ମା’ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ହିଁ ଉପାସନା କରାଯାଏ ।
ସେ ଦ୍ୱି ଭୂଜା ଗୋଟିଏ ହସ୍ତରେ ତ୍ରିଶୂଳ ଓ ଅନ୍ୟହସ୍ତରେ ପଦ୍ମ ଧରିଥାନ୍ତି , ବୃଷବାହନା ଓ ସର୍ବଦା ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତା । ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରିଦେବ ବ୍ରହ୍ମା-ବିଷ୍ଣ ଓ ମହେଶଙ୍କ ମୂଳ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପା । ମା ଶୈଳପୁତ୍ରୀ ସାଧକର ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମନୋସ୍କାମନା ପୂରଣ କରନ୍ତି । ଯୋଗ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନବରାତ୍ରର ପ୍ରଥମ ଦିନ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏହି ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ସାଧକ ମା ଶୈଳପୁତ୍ରୀଙ୍କ ଆରାଧନା ସହ ଉଚ୍ଚତର ସିଦ୍ଧି ଅଭିମୁଖେ ଅଗ୍ରସର ହୁଏ । ମାଦ ଯୋଗରେ ମା’ ଶୈଳପୁତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୂଳାଧାରଚକ୍ର ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି । ସାଧକ ମୂଳାଧାର ଚକ୍ରରୁ ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସହସ୍ରାରଚକ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତି କରିଥାଏ । ଭାରତରେ ବାରାଣାସୀରେ ମାତା ଶୈଳପୁତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି । ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଟି ଶକ୍ତି ପୀଠରେ ଆଜିର ଦିନରେ ଶୈଳପୁତ୍ରୀ ବେଶ ଧାରଣ କରିଥାଆନ୍ତି ମା’ ପାର୍ବତୀ।
ଏଥିଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ପୀଠରେ ଆଜି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଉପାସନା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଏହିଦିନଠାରୂ ଚଣ୍ଡୀପାଠ ବି କରିଥାଆନ୍ତି।