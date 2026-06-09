ସଂଘର୍ଷରୁ ସଫଳତା: ସାମୂହିକ ବିବାହ ମଣ୍ଡପରେ ହସିଲା ୨୧ ପରିବାର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ନାରାୟଣ ସେବା ସଂସ୍ଥାନର ୪୬ତମ ନିଶୁଳ୍କ ସାମୂହିକ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ୨୧ ଜଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ ଯୋଡ଼ି ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ନିଜ ଜୀବନର ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସମାଜରେ ସମାନତା, ସମାବେଶୀକରଣ ଏବଂ ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା।
ରାଜସ୍ଥାନ, ଝାରଖଣ୍ଡ, ବିହାର, ଗୁଜରାଟ ଓ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସମେତ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିବା ଏହି ଯୋଡ଼ିମାନେ ବୈଦିକ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ସାତ ଫେରା ନେଇ ପରସ୍ପର ସହ ଜୀବନସାରା ରହିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ।
ଦୁଇ ଦିନିଆ ଏହି ଉତ୍ସବ ଗଣେଶ ପୂଜନ, ହଳଦୀ ଓ ମେହେନ୍ଦୀ ଭଳି ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ସହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପରିବାର ସଦସ୍ୟ, ଅତିଥି ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକମାନେ ବର-କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଜଣାଇ ସୁଖମୟ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର କାମନା କରିଥିଲେ। ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକଗୀତ, ଘୁମର ନୃତ୍ୟ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମଗ୍ର ପରିବେଶକୁ ଉତ୍ସବମୁଖର କରିଦେଇଥିଲା।
ସଂସ୍ଥାନର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଡାଇରେକ୍ଟର ବନ୍ଦନା ଅଗ୍ରୱାଲ ଏବଂ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଚୌବିସାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନବଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଘରୋଇ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପଲଙ୍ଗ, ଆଲମାରୀ, ଗ୍ୟାସ ଚୁଲା, ପଖା, ମିକ୍ସର ଏବଂ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକାରର ଘରୋଇ ଉପକରଣ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଥିଲେ ଯେ ସାମୂହିକ ବିବାହ କେବଳ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମିଳନ ନୁହେଁ, ବରଂ ସାମାଜିକ ସମରସତା, ସମାନତା ଓ ମାନବିକତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଓ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶାର ଆଲୋକ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନେକ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଝାରଖଣ୍ଡର ଶିବୁ କୁମାର ଓ ଗୀତା କୁମାରୀ ଏବଂ ବାଂସୱାଡାର ମୁକେଶ ଓ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷ ଓ ସଫଳତାର କାହାଣୀ ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଭାବବିହ୍ୱଳ କରିଥିଲା। ନାରାୟଣ ସେବା ସଂସ୍ଥାନର ସହାୟତାରେ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହୋଇପାରିଥିଲା।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ନାରାୟଣ ସେବା ସଂସ୍ଥାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨,୫୮୨ରୁ ଅଧିକ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଓ ଦରିଦ୍ର ଯୋଡ଼ିଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ କରିସାରିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ସଂସ୍ଥାନ ୩୯ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଶୁଳ୍କ କୃତ୍ରିମ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ୪.୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀଙ୍କ ନିଶୁଳ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରି ମାନବ ସେବାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।