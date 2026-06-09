Add Zee Business As A Preferred Source
App

ସଂଘର୍ଷରୁ ସଫଳତା: ସାମୂହିକ ବିବାହ ମଣ୍ଡପରେ ହସିଲା ୨୧ ପରିବାର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ନାରାୟଣ ସେବା ସଂସ୍ଥାନର ୪୬ତମ ନିଶୁଳ୍କ ସାମୂହିକ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ୨୧ ଜଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ ଯୋଡ଼ି ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ନିଜ ଜୀବନର ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସମାଜରେ ସମାନତା, ସମାବେଶୀକରଣ ଏବଂ ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 09, 2026, 05:42 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 05:42 PM IST
ସଂଘର୍ଷରୁ ସଫଳତା: ସାମୂହିକ ବିବାହ ମଣ୍ଡପରେ ହସିଲା ୨୧ ପରିବାର

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ସଂଘର୍ଷରୁ ସଫଳତା: ସାମୂହିକ ବିବାହ ମଣ୍ଡପରେ ହସିଲା ୨୧ ପରିବାର
Narayan Seva Sansthan1 min ago
2
Mamata Banerjee57 min ago
3
FIFA World Cup 20261 hr ago
4
Odia News1 hr ago
5
Top 10 news1 hr ago