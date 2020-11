ସୁଦୃଢ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ: ଖଟିଆରେ ବୁହାହୋଇ ଆସି ଭୋଟ ଦେଲେ ଶତାୟୁ

ପାଟନା: ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ପବିତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ମତଦାନ। ଆମ ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କୁ ପ୍ରତି ୫ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ। ଯାହାକୁ ହାତଛଡା କରିବାକୁ କୌଣସି ଲୋକ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଭୋଟର ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ସୁଦୃଢ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତୀକ। ବିହାରର କଟିହାରରେ ଏହାର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

ବିହାରରେ ଆଜି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଚାଲିଛି। ୭୮ ଆସନ ପାଇଁ ୧୨୦୪ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୨ କୋଟି ୩୫ ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ। ସେହି ଭୋଟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି କଟିହାରର ଶତାୟୁ ଶୁକଦେବ ମଣ୍ଡଳ।

#WATCH Bihar: An old man was brought to a polling booth in Katihar on a cot by his family members to help him cast his vote in the third and final phase of #BiharElections2020. pic.twitter.com/LG49dn1eMM

— ANI (@ANI) November 7, 2020