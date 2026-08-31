Kaushambi Firecracker Factory Blast: ବାଣ କାରଖାନାରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ;ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧୧କୁ ବୃଦ୍ଧି

Kaushambi Firecracker Factory Blast: ଘଟିଗଲା ବଡ଼ ଅଘଟଣ। ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନରେ ୟୁପି କୌଶାମ୍ବୀର ପିପ୍ରି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହମଦପୁର ଗାଁରେ ବାଣ ତିଆରି ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ମାନୁରୀ ବଜାର ନିକଟରେ ଥିବା ବାଣ କାରଖାନାରେ ହଠାତ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବା ଫଳରେ କାରଖାନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୂଳିସାତ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅନେକ ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା।ଏ-ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୧ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସରକାରୀ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ୧୫ ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଆହତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୋଲିସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ରିଲିଫ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଆମ(ସୋମବାର) ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୧୨ଟାରେ ବାଣ ତିଆରି ସମୟରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବା ଫଳରେ ମହମଦପୁର ଗାଁରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଗଲା। ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଏକ ଘରେ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ବାଣ ତିଆରି ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଉଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଖାନାଟି ଧୂଳିରେ ମିଶି ଯାଇଛି।
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ, ପିପ୍ରି ପୋଲିସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଫସି ରହିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଭୟ କରି,ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। କାରଖାନା ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ୫୦ ମିଟର ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ବିସ୍ଫୋରଣର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ,ପାଞ୍ଚରୁ ସାତଟି ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି କିମ୍ବା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟ ଅନେକ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଧୂଆଁ ଏବଂ ଭଗ୍ନାବଶେଷର ମେଘ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରି ରହିଥିଲା।
ଆହତ ଲୋକମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରୁଥିବାର ଦେଖି ଦୁର୍ଘଟଣାର ତୀବ୍ରତା ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଆହତଙ୍କୁ ଖଟିଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାୟରେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ,ପୋଲିସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ପୋଡି ଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ବାଣ କାରଖାନାରେ ହୋଇଥିବା ବିଶାଳ ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ଷତିପୂରଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, କୌଶାମ୍ବୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଥିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣାରେ ଜୀବନହାନି ଗଭୀର ଦୁଃଖଦ ଏବଂ ହୃଦୟବିଦାରକ। ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ସହିତ ମୋର ସମବେଦନା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ,ଆହତମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ପୀଡିତଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ, ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ପରିବାରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ୨ ଲକ୍ଷ ଏବଂ ଆହତଙ୍କୁ ୫୦ ହଜାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।