Add Zee Business As A Preferred Source
App

Kaushambi Firecracker Factory Blast: ବାଣ କାରଖାନାରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ;ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧୧କୁ ବୃଦ୍ଧି

Kaushambi Firecracker Factory Blast: ଘଟିଗଲା ବଡ଼ ଅଘଟଣ। ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନରେ ୟୁପି କୌଶାମ୍ବୀର ପିପ୍ରି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହମଦପୁର ଗାଁରେ ବାଣ ତିଆରି ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ମାନୁରୀ ବଜାର ନିକଟରେ ଥିବା ବାଣ କାରଖାନାରେ ହଠାତ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବା ଫଳରେ କାରଖାନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୂଳିସାତ୍ ହୋଇଯାଇଛି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 31, 2026, 08:20 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 08:20 PM IST
Kaushambi Firecracker Factory Blast: ବାଣ କାରଖାନାରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ;ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧୧କୁ ବୃଦ୍ଧି

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha Vigilance:ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ପୂର୍ବତନ ସମ୍ବଲପୁର ARIଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ
2
3
4
5