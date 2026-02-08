114 Rafale Fighter: ଥରଥର ହେଇ କମ୍ପିବ ପାକିସ୍ତାନ! ୧୧୪ ରାଫେଲକୁ ନେଇ ହୋଇପାରେ ଡିଲ୍...

114 Rafale Fighter: ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଅଧିକ ଅନୁମୋଦନ ଦ୍ୱାରା ବୈଷୟିକ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଆଲୋଚନାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରନଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ୩୦ ଟି ଲଢ଼ୁଆ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡନ୍ ପରିଚାଳନା କରେ, ଯାହା ଏହାର ଅନୁମୋଦିତ ୪୨ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡନ୍ ଶକ୍ତିଠାରୁ ବହୁତ କମ୍ ।
Trending Photos
114 Rafale Fighter: ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରନ ଫେବୃଆରୀ ୧୮ ରୁ ୨୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏଆଇ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରିଷଦ (ଡିଏସି) ଫେବୃଆରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ବୈଠକ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ରୟ ସହିତ ଜଡିତ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଚାର କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ଏକ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ହେଉଛି ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ୩୨ ଲକ୍ଷ କୋଟି ମୂଲ୍ୟରେ ୧୧୪ଟି ରାଫେଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ୧୮ଟି ବିମାନ କ୍ରୟ କରାଯିବ ଯାହା ତୁରନ୍ତ ଉଡ଼ାଣିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ, ଯେତେବେଳେ କିଛି ଭାରତରେ ନିର୍ମିତ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଏହି ବିମାନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ।
ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ୧୧୪ଟି ରାଫେଲ ଜେଟ୍ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବ
ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ କିଣାଯିବାକୁ ଥିବା ୧୧୪ଟି ରାଫେଲ ଜେଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ଭାରତରେ ନିର୍ମିତ ହେବ। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ, ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ୮୮ ଟି ସିଙ୍ଗଲ ସିଟର ଏବଂ ୨୬ଟି ଡୁଆଲ ସିଟର ବିମାନ ପାଇବ, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଡାସଲ୍ଟ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ର କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଭାରତରେ ନିର୍ମିତ ହେବ।
ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ରୟ ବୋର୍ଡ ଗତ ମାସରେ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଅଧିକ ଅନୁମୋଦନ ଦ୍ୱାରା ବୈଷୟିକ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଆଲୋଚନାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରନଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ୩୦ ଟି ଲଢ଼ୁଆ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡନ୍ ପରିଚାଳନା କରେ, ଯାହା ଏହାର ଅନୁମୋଦିତ ୪୨ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡନ୍ ଶକ୍ତିଠାରୁ ବହୁତ କମ୍, ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଚୀନ୍ ରୁ ବିପଦ ବଢ଼ୁଛି।
ପାକିସ୍ତାନ-ଚୀନ୍ ମେଣ୍ଟ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଶ୍ଳେଷକ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ, ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ରଣନୈତିକ ମେଣ୍ଟ, ଆଞ୍ଚଳିକ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଚୁକ୍ତି ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ, ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପାଖରେ ୧୫୦ ଟି ରାଫେଲ୍ ବିମାନର ଏକ ନୌବାହିନୀ ରହିବ, ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ପାଖରେ ଫରାସୀ ବିମାନର ବିମାନ ବାହକ ସଂସ୍କରଣ ସମେତ ୨୬ଟି ବିମାନ ରହିବ।
ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁରରେ ରାଫେଲର ଚମତ୍କାରିତା ପୂରା ଦୁନିଆ ଦେଖିଛି
ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ୪.୫-ପିଢ଼ିର ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ରାଫେଲର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଛି, କାରଣ ଏହା ମେଟିଓର, ସ୍କଲ୍ପ ଏବଂ ଲେଜର-ଗାଇଡେଡ୍ ବୋମା ଭଳି ଘାତକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଚୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଭାରତ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକ ନୂତନ ପଞ୍ଚମ ପିଢ଼ିର ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ, ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ମିଡିୟମ୍ କମ୍ବାଟ୍ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ (AMCA) ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍, କାରଣ ଏହି ହାଇ-ଟେକ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ଥ ଫାଇଟର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ତେଜସ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ପାଇଁ ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀ GE ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହେତୁ HAL ର ତେଜସ୍ MKIA କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ ଧୀର ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି।
Also Read: 31st March Deadline: ୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ସାରିଦିଅନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଜରୁରୀ କାମ, ନହେଲେ ପକେଟ ହେବ ଖାଲି
Also Read: Mahashivratri 2026 Grah Gochar: ମହା ଶିବରାତ୍ରୀ ପରଠୁ ବଦଳିଯିବ ଏହିସବୁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ...ଟଙ୍କାରେ ରହିବନି ଅଭାବ