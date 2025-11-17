Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3007565
Zee OdishaOdisha National-International

ଆବୁଧାବି କଣ୍ଟ୍ରି କ୍ଲବ୍‌ରେ ୧୧ତମ ବାର୍ଷିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ

ଓଡିଆ ପରିବାର, କଳାକାର, ସମୁଦାୟ ସଦସ୍ୟ ଓ ସମର୍ଥକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଓ ଏକତାର ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Nov 17, 2025, 04:37 PM IST

Trending Photos

ଆବୁଧାବି କଣ୍ଟ୍ରି କ୍ଲବ୍‌ରେ ୧୧ତମ ବାର୍ଷିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପ୍ରବାସୀ ଓଡିଆ ସମାଜ ଆବୁ ଧାବି (POSA) ଦ୍ୱାରା ଆବୁ ଧାବି କଣ୍ଟ୍ରି କ୍ଲବ୍‌ରେ ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ୧୧ତମ ବାର୍ଷିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଉତ୍ସବ - ୨୦୨୫ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଓଡିଆ ପରିବାର, କଳାକାର, ସମୁଦାୟ ସଦସ୍ୟ ଓ ସମର୍ଥକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଓ ଏକତାର ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ।

ଉତ୍ସବର ଆରମ୍ଭରେ POSA ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ, ପ୍ରବାସରେ ଓଡିଆ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅବିଚଳ ଭାବେ ଅନୁସରଣ କରିଥିବା ନେଇ ସମୁଦାୟର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ।

ତାପରେ ସାଧାରଣ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ସୁରଜ କୁମାର ପରିଡା POSA-ର ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ସଫଳତାମୂଳକ ପ୍ରୟାସଗୁଡିକ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସମାଜସେବା, ସାଂସ୍କୃତିକ ଅବଦାନ ଏବଂ ସମୁଦାୟ ଭାଗିଦାରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ POSA-ର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଥିଲେ।

Add Zee News as a Preferred Source

ସମଗ୍ର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ସାଂସ୍କୃତିକ ସଚିବା ଶ୍ରୀମତୀ ଶିବାନୀ କରଙ୍କ ଦକ୍ଷ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସୁଚାରୁ ଭାବେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଓଡିଶା ଓ UAE ର କଳାକାରମାନଙ୍କ ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ ଓ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଦର୍ଶକମାନେ ହୃଦୟଭରି ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିନେତା ସୁକାନ୍ତ ରଥ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ମହାପାତ୍ର, ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ହରିହର ମହାପାତ୍ର, ଙ୍କ ସମେତ କଣ୍ଟଶିଳ୍ପୀ ସୁସ୍ମିତା ଦାସ, ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାପାତ୍ର ଯୋଗଦେଇଥିଲେ । ରାମୁଲି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଫେଶନ ଶୋ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ।

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ପ୍ରଭାତ ଗିରି ଦ୍ୱାରା ଅତି ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଥିବା ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ସମସ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରାହୀ, ସେବକ, ପ୍ରଯୋଜକ ଓ ସମର୍ଥକଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥିଲେ।

ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଶୋଭାୟମାନ କରିଥିଲେ POSA ନେତୃତ୍ୱଦଳ ଓ ପରାମର୍ଶଦାତାମାନେ - କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ରାକେଶ ସାହୁ, ପରାମର୍ଶଦାତା ଜ୍ଞାନ ମହାନ୍ତି, ମୌସୁମୀ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ସୁସିମ୍ ଅମିତାଭ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅଧିକ ସାରଗର୍ଭୀ କରିଥିଲା।

ସର୍ବସାରେ, ଏହି ଉତ୍ସବ POSA-ର ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ 'ପ୍ରବାସରେ ଓଡିଆ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସୁରକ୍ଷା, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ ଓ ଗର୍ବ ସହ ଉପସ୍ଥାପନକୁ' ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିଲା।

Also Read- କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଲେ ପତ୍ନୀ

Also Read- Guru Grah Gochar 2026: ଗୁରୁଙ୍କ ଚଳନରୁ ଖୋଲିବ ୩ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Top 10 News Headlines
Top 10 News Headlines: ନୂଆପଡ଼ାରେ EVM ବଦଳିଛି ବୋଲି କହିଲେ କଂଗ୍ରେସ ପିସିସି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର
Odia News
Sheikh Hasina to death: ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ !
road accident
Road accident in saudi ସାଉଦିରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା: ୪୨ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
Bangladesh Riots
Bangladesh Riots: ବାଂଲାଦେଶରେ ପୁଣି ହିଂସା, ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଗୁଳି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
Odisha assembly
ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ବିଚିତ୍ର ନୀତି : ଅୟସରେ ଅଫିସର, ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ବେଖାତିର!