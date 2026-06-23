Qatar Blast:କତାରରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ, ୧୨ ଭାରତୀୟ ମୃତ

Qatar Blast: କତାରର ରାସ-ଲାଫାନ ସହରରେ ଏକ ଗ୍ୟାସ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ୧୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ୧୨ ଜଣ ଭାରତୀୟ ଥିଲେ। ଦୋହାରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ 'X'ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛି, "ରବିବାର ରାତିରେ ରାସ ଲାଫାନରେ ଘଟିଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୨ ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କତାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି।" ପୋଷ୍ଟରେ କାତାର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି କୁହାଯାଇଛି,"ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥିର ରହିଛି।
ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଏହି ଘଟଣାରେ ପ୍ରଭାବିତ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କାତାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି,ଯେଉଁଥିରେ ମୃତକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଭାରତ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।"
Deeply saddened by the loss of lives and injuries, including of Indian nationals, in the explosion at Qatar’s Ras Laffan Industrial City.
As further details emerge, our Embassy continues to be in touch with Qatari authorities, and is reaching out to render assistance to the… https://t.co/tHifrYGvPT
— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) June 22, 2026
କତାରର ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ, ସାଦ ବିନ୍ ଶେରିଦା ଅଲ୍-କାବି, ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ୧୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କତାର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ,ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାସ ଲାଫାନ ଶିଳ୍ପ ନଗରୀର ବାର୍ଜାନ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ବିସ୍ଫୋରଣ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଅତି କମରେ ୧୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ୬୬ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ରାସ ଲାଫାନରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦଳ ସହିତ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
କତାର ଏନର୍ଜିର ସିଇଓ କ’ଣ କହିଛନ୍ତି?
ସାଦ ବିନ୍ ଶେରିଦା ଅଲ୍-କାବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାର ସଠିକ୍ ବୈଷୟିକ କାରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତିର ବିବରଣୀ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆହୁରି କହିଛି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣା କୌଣସି ଲିକେଜ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ଆଖପାଖର ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କିମ୍ବା ପରିବେଶ ପ୍ରତି କୌଣସି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ, କାତାର ଏନର୍ଜି ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ (ସିଇଓ) ଅଲ୍-କାବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାସ ଲାଫାନ ଶିଳ୍ପ ନଗରୀର ବାରଜାନ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ 66 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଘଟଣା ଉପରେ ଏସ୍. ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍
ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍. ଜୟଶଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ବିଷୟରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "କତାରର ରାସ ଲାଫାନ ଶିଳ୍ପ ନଗରୀରେ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନହାନି ଏବଂ ଆହତ ହେବାରେ ମୁଁ ଗଭୀର ଦୁଃଖିତ। ଅଧିକ ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ, ଆମର ଦୂତାବାସ କାତାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛି ଏବଂ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରଭାବିତ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛି। ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ପୀଡିତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଅଛି।"