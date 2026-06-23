Add Zee Business As A Preferred Source
App

Qatar Blast:କତାରରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ, ୧୨ ଭାରତୀୟ ମୃତ

Qatar Blast: କତାରର ରାସ-ଲାଫାନ ସହରରେ ଏକ ଗ୍ୟାସ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ୧୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 23, 2026, 11:25 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 11:25 AM IST
Qatar Blast:କତାରରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ, ୧୨ ଭାରତୀୟ ମୃତ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha Vigilance: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସମ୍ବଲପୁର CDCA ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଏକକା
Odisha vigilance43 min ago
2
Lucknow Coaching Centre Fire1 hr ago
3
top 10 news today2 hrs ago
4
Odisha news3 hrs ago
5
weather update1:36 AM IST