Add Zee Business As A Preferred Source
App

Liquor Death: ବିଶାକ୍ତ ମଦ ପିଇ ୧୨ ମୃତ,ଏକାଧିକ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ମେଡି଼କାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି

Liquor Death: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ସାଗର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। ବିଷାକ୍ତ ମଦ ପିଇ ୧୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଏକାଧିକ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ମେଡି଼କାଲ୍ ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବିଷାକ୍ତ ମଦ ସହିତ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Sep 06, 2026, 03:20 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 03:20 PM IST
Liquor Death: ବିଶାକ୍ତ ମଦ ପିଇ ୧୨ ମୃତ,ଏକାଧିକ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ମେଡି଼କାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର: PUCC, ଇନ୍‌ସୁରାନ୍ସ ଓ ପେଣ୍ଡିଂ ଚାଲାଣ ଉପରେ ଇ-ଡିଟେକ୍ସନ୍‌ରେ କଡ
2
3
4
5