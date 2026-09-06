Liquor Death: ବିଶାକ୍ତ ମଦ ପିଇ ୧୨ ମୃତ,ଏକାଧିକ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ମେଡି଼କାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି

Liquor Death: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ସାଗର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। ବିଷାକ୍ତ ମଦ ପିଇ ୧୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଏକାଧିକ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ମେଡି଼କାଲ୍ ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବିଷାକ୍ତ ମଦ ସହିତ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରାଥମିକ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ବିଷାକ୍ତ ମଦ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଲଳିତପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମଦାନି କରାଯାଉଥିଲା। ଶସ୍ତା ମୂଲ୍ୟରେ ନକଲି ମଦ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଏକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସେଠାରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲା।
ସାଗର ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ,ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଲଳିତପୁରରେ ବେଆଇନ ଏବଂ ନକଲି ମଦ ଚୋରା ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। କଠୋର ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଲଳିତପୁରରେ ଉତ୍ପାଦିତ ମଦ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ସାଗରରେ ପିଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ନକଲି ମଦ ଶସ୍ତା ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା, ବିଶେଷକରି ବାଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ। ଏହି ପ୍ରକାଶ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ଯେ ଚୋରା ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କଠାରୁ ସୂଚନା ପାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସାଗରରେ ବିଷାକ୍ତ ଏବଂ ନକଲି ମଦ ସମ୍ପର୍କରେ କାହିଁକି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା।
ଲଳିତପୁର ପୋଲିସ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରବି ଲାଖେରା,ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଶିବାନୀ ଲାଖେରା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନକଲି ଏବଂ ବିଷାକ୍ତ ମଦ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ନକଲି ମଦକୁ ମୂଳ ମଦ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସହିତ ସଦୃଶ ର୍ୟାପର ଏବଂ କ୍ୟାପ୍ ସହିତ ସିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ନକଲି QR କୋଡ୍ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରି ବୋତଲରେ ଲଗାଯାଇଥିଲା।
ସନ୍ଦେହ ଏଡାଇବା ପାଇଁ,ଚୋରା ଚାଲାଣକାରୀମାନେ ଅଣଦେଖା ଯାନବାହାନ,ଏପରିକି ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ଚୋରା ଚାଲାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତା'ପରେ ନକଲି ମଦକୁ ବ୍ୟାଗରେ ପ୍ୟାକ୍ କରି ସାଗରର ବାଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳ ସମେତ ଅନେକ ଗାଁରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ନକଲି ମଦ ସାଗରର ବାଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ସହିତ ବଡହୋଡିଆ, ଗୁଗ୍ରା ଖୁର୍ଗ ଏବଂ ବରାଜରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ଅଧିକାଂଶ ପୀଡିତ ବାଣ୍ଡା ବରାଜର ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି।
ନକଲି ମଦ ମାମଲାରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ସାଗରରେ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗଦୀଶ ଦେବଦା କହିଛନ୍ତି, "ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୮ ରୁ ୯ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି।" ବିଶାକ୍ତ ମଦ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏହି ସମୟରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି,"ସାଗରରେ ନକଲି ମଦ ସହିତ ଜଡିତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି। ଏ-ହି ଘଟଣାର ପାଇଁ ଦାୟୀ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସରକାର କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏପରି ଘଟଣାକୁ ସହ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ।"
ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଶାକ୍ତ ମଦ ପିଇ ୧୪ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବାଣ୍ଡାରେ ନକଲି ମଦ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଜିତୁ ପଟୱାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାର ନକଲି ମଦ ବ୍ୟବସାୟକୁ ସରକାରୀ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି! ସାଗର ପୁଣି ଥରେ ଏହି ପୁରୁଣା ପ୍ରଶ୍ନର ଏକ ନୂତନ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।" ଜିତୁ ପଟୱାରୀ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି,
"ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ଜିଲ୍ଲାର ବାଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ଘୁଘର,ନୌରାଜ, ବରାଜ ଏବଂ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ନକଲି ମଦ ପିଇବା ପରେ ପ୍ରାୟ ୧୪ ଜଣଙ୍କର ସନ୍ଦେହଜନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।" ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ସାଗର ଜିଲ୍ଲାରେ ନକଲି ମଦ ବ୍ୟବସାୟକୁ ସରକାରଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି! ମୋର ପୁଣି ଏକ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି! କାହାର ସୁରକ୍ଷାରେ ନକଲି ମଦ ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିଛି?
ମଦ ମାଫିଆମାନେ ଏତେ ନିର୍ଭୀକ କାହିଁକି? ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯିବା ପରେ ସରକାର କାହିଁକି ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାର ତୁରନ୍ତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ! ଦାୟୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ! ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ତୁରନ୍ତ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିବା ଉଚିତ! ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନ ମଦ ନେଟୱାର୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ।
ବନ୍ଦାରେ ନକଲି ମଦ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଅନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି। ବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସାଗର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଲୁଚାଉଛନ୍ତି। ସକାଳେ ୬ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ସଂଖ୍ୟା ନଅ ରୁ ଦଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଚ୍ୟାନେଲ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ରିପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ବିରୋଧୀ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନକଲି ଏବଂ ନକଲି ମଦ ପିଇବା ଯୋଗୁଁ ୧୪ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।
ବାଣ୍ଡାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ସାଗର କଲେକ୍ଟର ପ୍ରତିଭା ପାଲ କହିଛନ୍ତି, "ବିଷାକ୍ତ କିମ୍ବା ଅବୈଧ ମଦ ପିଇବା ପରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଗାଁର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଭିଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପ୍ରତି ମଦ୍ୟପାନ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ନିଜର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।" ଏହି ସମୟରେ, କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବଢ଼ୁଥିବା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ସାଗର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ, ଅବକାରୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।