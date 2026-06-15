Add Zee Business As A Preferred Source
App

Plane Crash:ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପାଇଲଟଙ୍କ ସମେତ ୧୨ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

Plane Crash: ଆମେରିକାର ମିସୌରୀରେ ସ୍କାଇଡାଇଭିଂ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 15, 2026, 09:23 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 09:23 AM IST
Plane Crash:ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପାଇଲଟଙ୍କ ସମେତ ୧୨ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Plane Crash:ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପାଇଲଟଙ୍କ ସମେତ ୧୨ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
plane crash4 min ago
2
petrol diesel price today53 min ago
3
top 10 news today1 hr ago
4
weather update1 hr ago
5
OllywoodJun 14