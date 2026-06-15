Plane Crash:ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପାଇଲଟଙ୍କ ସମେତ ୧୨ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

Plane Crash: ଆମେରିକାର ମିସୌରୀରେ ସ୍କାଇଡାଇଭିଂ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଇୱେ ପାଟ୍ରୋଲ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ସୂଚନା ସେୟାର କରିଛି। ମିସୌରୀ ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଇୱେ ପାଟ୍ରୋଲ୍ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ, ବଟଲର ମେମୋରିଆଲ୍ ବିମାନବନ୍ଦର ନିକଟରେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି।
ବିମାନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ୧୨ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି,"ଏଜେନ୍ସି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Xରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବଟଲରେ ମିସୌରୀର କାନସାସ୍ ସିଟିରୁ ପ୍ରାୟ ୬୦ ମାଇଲ୍ ଦକ୍ଷିଣରେ ଅବସ୍ଥିତ। ବେଟ୍ସ କାଉଣ୍ଟି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିଚାଳନାର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର ସ୍ଥାନୀୟ ଟିଭି ଷ୍ଟେସନ ଫକ୍ସ ୫ କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ,ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୧୧ ଜଣ ସ୍କାଏଡାଇଭର ଏବଂ ଜଣେ ପାଇଲଟ୍ ଅଛନ୍ତି। ବଟଲର ମିସୌରୀର କାନସାସ୍ ସିଟିରୁ ପ୍ରାୟ ୬୦ ମାଇଲ୍ ଦକ୍ଷିଣରେ ଅବସ୍ଥିତ।
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବିମାନବନ୍ଦର ପରିଚାଳକ ଏବଂ ବେଟ୍ସ କାଉଣ୍ଟି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡେନିସ୍ ଜାକବସ୍ ରଏଟର୍ସଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିଙ୍ଗଲ-ଇଞ୍ଜିନ୍ ଟର୍ବୋପ୍ରପ୍ ବିମାନଟି ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୧୧:୨୦ CT (୧୬୨୦ GMT) ରେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚତା ହାସଲ କରିପାରିନଥିଲା। ଏହା ପରେ ଏକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବାମ ମୋଡ଼ ନେଇ ରନୱେରୁ ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ୟାର୍ଡ (୨୭୪ ମିଟର) ଦୂରରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା।
'ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବିମାନ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିମାନ ନୁହେଁ'
ବେଟ୍ସ କାଉଣ୍ଟି ସେରିଫ୍ ଚାଡ୍ ଆଣ୍ଡରସନ୍ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିମାନ ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ବିମାନ ଯାହା ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।" "ଏହା ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରି ମନେ ହେଉଛି," ସେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଥିଲେ।