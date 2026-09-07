Add Zee Business As A Preferred Source
App

Accident News: ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ସାରି ଫେରୁଥିଲେ, ଅଧାବାଟରେ ଚାଲିଗଲା ୧୨ ଜୀବନ...

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ପ୍ରାୟ ୩୨ ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ କ୍ୟାଣ୍ଟରଟି ରାଜସ୍ଥାନର ବାଗଡ଼ ଧାମରୁ ଦର୍ଶନ ସାରି ବଦାୟୁଁ ଫେରୁଥିଲା। ରାତି ପ୍ରାୟ ୧ଟା ସମୟରେ ବାଗପତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୧୫ କିଲୋମିଟର ଦୂର ଖେକଡ଼ା କୋତୱାଲି ଅଞ୍ଚଳର ବାସୀ ଓ ବାଡ଼ା ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 07, 2026, 05:03 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 05:03 PM IST
Accident News: ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ସାରି ଫେରୁଥିଲେ, ଅଧାବାଟରେ ଚାଲିଗଲା ୧୨ ଜୀବନ...
Image Credit: Image Source: Google

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha Vigilance: ୩୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ରଙ୍ଗେହାତ ଧରାପଡ଼ିଲେ ସିଉଳା ଆର୍‌ଆଇ ଓ ଏଆର୍‌ଆଇ
2
3
4
5