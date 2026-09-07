Accident News: ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ସାରି ଫେରୁଥିଲେ, ଅଧାବାଟରେ ଚାଲିଗଲା ୧୨ ଜୀବନ...

Accident News: ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବାଗପତ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୋମବାର ଭୋରରୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପେରିଫେରାଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ କ୍ୟାଣ୍ଟର ଡିଭାଇଡରରେ ଧକ୍କା ଖାଇ ପଲଟିଯିବାରୁ ଅତି କମରେ ୧୨ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ୧୬ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ପ୍ରାୟ ୩୨ ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ କ୍ୟାଣ୍ଟରଟି ରାଜସ୍ଥାନର ବାଗଡ଼ ଧାମରୁ ଦର୍ଶନ ସାରି ବଦାୟୁଁ ଫେରୁଥିଲା। ରାତି ପ୍ରାୟ ୧ଟା ସମୟରେ ବାଗପତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୧୫ କିଲୋମିଟର ଦୂର ଖେକଡ଼ା କୋତୱାଲି ଅଞ୍ଚଳର ବାସୀ ଓ ବାଡ଼ା ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା।
ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, କ୍ୟାଣ୍ଟରଟି ପ୍ରଥମେ ଏକ ଡିଭାଇଡରରେ ଧକ୍କା ଖାଇବା ପରେ ରାସ୍ତାରେ ପଲଟି ଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାର ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଓ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇଥିଲେ।
ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆଣିବା ପରେ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ୬ ଜଣଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପରେ ଗୁରୁତର ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୮ ଜଣଙ୍କୁ ମେରଠର ଏକ ମେଡିକାଲ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ରେଫର୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ଆଉ ୬ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାରୁ ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ୧୨କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା।
ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁନ୍ନୀ ଦେବୀ (୫୫), ସୁଗଦପାଲ (୪୦), ସାଧୁ (୬୦), ରାମେଶ୍ୱର ଯାଦବ (୬୦), ପ୍ରେମସିଂହ (୪୦) ଏବଂ ୭ ବର୍ଷୀୟ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟ ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି।
ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଯାତ୍ରୀ ଶୋଇଥିଲେ
ଘଟଣାରେ ଆହତ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ କୁଁୱରପାଲଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଅଧିକାଂଶ ଯାତ୍ରୀ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଶୋଇଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଏକ ଜୋରଦାର ଝଟକା ଅନୁଭବ ହେବା ପରେ କ୍ୟାଣ୍ଟରଟି ପଲଟି ଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚିତ୍କାର ଓ ଆତଙ୍କର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।
କ୍ୟାଣ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭର ଦାବି କରିଥିବା ଅନୁସାରେ, ପଛରୁ ଆସୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଗାଡ଼ି କ୍ୟାଣ୍ଟରକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ’ଣ, ସେନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି।
ବାଗପତ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅସ୍ମିତା ଲାଲ୍ ଏବଂ ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ ସୂରଜ ରାୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆହତମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ୍ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
କ’ଣ ଏହି ବାଗଡ଼ ଧାମ?
ରାଜସ୍ଥାନର ହନୁମାନଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଗାମେଡ଼ୀ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳୀ। ଏହାକୁ ବାଗଡ଼ ଧାମ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଏ। ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ, ଜାହରବୀର ବାବା ଗୋଗାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତି ସହ ଏହି ସ୍ଥାନ ଜଡ଼ିତ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏଠାକୁ ଦର୍ଶନ ଓ ପୂଜା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ହେଉଥିବା ଗୋଗାମେଡ଼ୀ ମେଳାରେ ରାଜସ୍ଥାନ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ।