Afghanistan Air Strike: ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ, ସୀମାରେ ଜବରଦଖଲ କରିନେଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନର ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଯାହାର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛି ଆଫଗାନ ସେନା। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଡୁରାଣ୍ଡ ରେଖା କୂଳରେ ଥିବା କୁରାମ ଜିଲ୍ଲାର ଗାଭି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନ ସୀମାନ୍ତ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଥିଲା। ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱା ଏବଂ ବେଲୁଚିସ୍ତାନର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Oct 12, 2025, 07:17 AM IST

Afghanistan Air Strike: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନର ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଯାହାର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛି ଆଫଗାନ ସେନା। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଡୁରାଣ୍ଡ ରେଖା କୂଳରେ ଥିବା କୁରାମ ଜିଲ୍ଲାର ଗାଭି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନ ସୀମାନ୍ତ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଥିଲା। ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱା ଏବଂ ବେଲୁଚିସ୍ତାନରେ ସୀମାରେ ଦୁଇ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷରେ ୧୨ ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆଫଗାନ ସେନା ସୀମାରେ ଥିବା ଅନେକ ପାକିସ୍ତାନୀ ପୋଷ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ କବଜା କରିଥିଲା।

 

ପାକିସ୍ତାନର ଟାର୍ଗେଟରେ ରହିଥିଲା ଟିଟିପି ମୁଖ୍ୟ
ଅକ୍ଟୋବର ୯-୧୦ ତାରିଖ ରାତିରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଟିଟିପି ମୁଖ୍ୟ ନୁର ୱାଲି ମେହସୁଦଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର କାବୁଲ, ଖୋସ୍ତ, ଜଲାଲାବାଦ ଏବଂ ପାକଟିକାରେ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ୨୦୧ତମ ଖାଲିଦ ବିନ୍ ୱାଲିଦ ଆର୍ମି କର୍ପସ କମାଣ୍ଡର, ମୋର୍ଟାର ସେଲିଂ ଏବଂ ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣ କରି କୁରାମ, ବାଜୌର ଏବଂ ଉତ୍ତର ୱାଜିରିସ୍ତାନରେ ଥିବା କିସ୍ତାନି ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର୍ କର୍ପସ ଘାଟି ଉପରେ ଏକକାଳୀନ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ଭାରତୀୟ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି।

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଇସଲାମିକ୍ ଏମିରେଟ୍ ଅଫ୍ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସେନା ବେଲୁଚିସ୍ତାନର ଅଙ୍ଗୁର ଆଡ୍ଡା, ବାଜୌର, କୁର୍ରମ, ଦିର୍, ଚିତ୍ରାଲ ଏବଂ ବାରାମଚାରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି କବଜା କରିଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା। କୁନାର, ନାଙ୍ଗରହାର, ପାକତିକା, ଖୋଷ୍ଟ ଏବଂ ହେଲମାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଆଫଗାନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଛି। ତାଲିବାନ ଅଧିକାରୀମାନେ ସଂଘର୍ଷକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ଆଫଗାନ ସୈନ୍ୟମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରି ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକଙ୍କଠାରୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ କରିଛନ୍ତି।

 

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହିତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ତେହରିକ-ଏ-ତାଲିବାନ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କହିଥିଲା, ନଚେତ୍ ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୂର୍ବତନ ଆମେରିକା ପ୍ରତିନିଧି ଜାଲମୟ ଖଲିଲଜାଦ ମଧ୍ୟ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ପାକିସ୍ତାନର କଥିତ ଆକ୍ରମଣ ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ବିବାଦକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ବିପଦ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ ସମାଧାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଉଭୟ ଦେଶ କୂଟନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିବା ଉଚିତ।

