Road Accident: ଭ୍ୟାନ-ଟ୍ରକ ମଧ୍ୟରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ୧୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

Zee OdishaOdisha National-InternationalRoad Accident: ଭ୍ୟାନ-ଟ୍ରକ ମଧ୍ୟରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ୧୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: May 28, 2026, 02:31 PM IST

Road Accident: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗୁରୁବାର ମେ ୨୮ ତାରିଖରେ ଚୀନର ହେନାନ ପ୍ରଦେଶରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ନାନୟାଙ୍ଗ ସହର ନିକଟରେ G40 ସାଂଘାଇ-ସିଆନ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ ଭୋର ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଏକ ଓଭରଲୋଡେଡ୍ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଭ୍ୟାନ୍ ଏକ ସେମି-ଟ୍ରେଲର ଟ୍ରକ୍ ପଛପଟେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଭ୍ୟାନ୍ ୧୬ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଏହାର ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷମତା ମାତ୍ର ୯ ଥିଲା। ଧକ୍କା ଏତେ ତୀବ୍ର ଥିଲା ଯେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ୧୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ମୃତକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି।

ତିନି ଜଣ ଆହତ 
ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି।

ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ 
ପ୍ରାଦେଶିକ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ଏବଂ ସାଧାରଣ ସୁରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଦଳ ପଠାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଭ୍ୟାନ୍‌ଟି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଲୋଡ୍ ହେଉଥିଲା, ଯାହା କ୍ଷମତାଠାରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଥିଲା। ଭ୍ୟାନ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଅବହେଳା କିମ୍ବା ଥକ୍କାପଣକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାରଣ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ତଥାପି, ଦୁର୍ଘଟଣାର ସଠିକ୍ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।

ଓଭରଲୋଡିଂ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ବଢ଼ୁଛି
ଚୀନରେ ଓଭରଲୋଡିଂ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ପ୍ରତି ଅବମାନନା ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା, ଏବଂ ଏପରି ଘଟଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ପ୍ରକାରର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ସାଧାରଣ। ଚୀନ୍ ଭଳି ଏକ ବଡ଼ ଦେଶରେ, ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗାଡି ଚାଳନା ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ପ୍ରତି ଅବମାନନା ପ୍ରାୟତଃ ଜୀବନ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିର କ୍ଷତି କରିଥାଏ।

ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର ବୃଦ୍ଧି ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା
ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର ବୃଦ୍ଧି ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ, ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆହୁରି ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହେଉଛନ୍ତି। ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ, ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ରହିଛି।

Prabhudatta Moharana

