Add Zee Business As A Preferred Source
App

Road Accident: ଟାଟା ସୁମୋ ଉପରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା ପଥର, ୧୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

Road Accident: ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଲାହୌଲ-ସ୍ପିତିର ପାଙ୍ଗୀ-ଉଦୟପୁର ରାସ୍ତାରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଟାଟା ସୁମୋ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ପଥର ପଡ଼ିବାରୁ ୧୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏ-ବଂ ଦୁଇ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Jul 24, 2026, 07:35 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 07:35 PM IST
Road Accident: ଟାଟା ସୁମୋ ଉପରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା ପଥର, ୧୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
Image Credit: ଟାଟା ସୁମୋ ଉପରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା ପଥର

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Entertainment News: ଅମୀୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଡକସନ୍ସର ନୂତନ ଅବଦାନ:ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ
Entertainment News2 hrs ago
2
NEET paper leak issue3 hrs ago
3
Vande Mataram Bill9:45 AM IST
4
CJP protest8:20 AM IST
5
Top 10 newsJul 24