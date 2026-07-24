Road Accident: ଟାଟା ସୁମୋ ଉପରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା ପଥର, ୧୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

Road Accident: ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଲାହୌଲ-ସ୍ପିତିର ପାଙ୍ଗୀ-ଉଦୟପୁର ରାସ୍ତାରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଟାଟା ସୁମୋ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ପଥର ପଡ଼ିବାରୁ ୧୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏ-ବଂ ଦୁଇ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଲାହୌଲ-ସ୍ପିତି ପୋଲିସ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସତ୍ୟତା ପ୍ରମାଣ କରିଛି। ଲାହୌଲ-ସ୍ପିତି ପୋଲିସର ଏକ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଲାହୌଲ ଉପତ୍ୟକାରୁ ପ୍ରାୟ ୬୦-୭୦ କିଲୋମିଟର ଦୂର କୁଡୁନାଲା ନିକଟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏ-କ ପାହାଡ଼ରୁ ଏକ ଚଳନ୍ତା ଟାଟା ସୁମୋ ଉପରେ ବଡ଼ ପଥର ପଡ଼ିଥିଲା। ଭଗ୍ନାବଶେଷରୁ ଆହତ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି।
ଭରମୌର ବିଧାୟକ ଜନକ ରାଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ,ସେମାନେ ଚମ୍ବା ଏବଂ ଲାହୌଲ-ସ୍ପିତି ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କୁ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ପୋଲିସ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର ଦଳକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପଠାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପୀଡିତମାନେ ଚମ୍ବାର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ। ଉଦୟପୁର-କିଲାଡ ରାସ୍ତାରେ କାଡୁ ନାଲା ନିକଟରେ ଏ-ହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। କୁଲୁରୁ ପାଙ୍ଗୀ ଯାଉଥିବା ଟ୍ୟାକ୍ସିଟି ହଠାତ୍ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ପୋତି ହୋଇଗଲା। ଜଣେ ଆହତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର ଦଳ ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି।
ଚମ୍ବା ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ ବିଜୟ କୁମାର ସକଲାନି କହିଛନ୍ତି, "ମୃତକମାନେ ଲାହୌଲ-ସ୍ପିତି ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଟିଣ୍ଡି ନିକଟରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ପାହାଡ଼ର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ସେମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାୟ ତେର ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଆମର ଦଳ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ଲାହୌଲ-ସ୍ପିତି ଦଳ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟତା କରୁଛି।"
ଉଦୟପୁର-କିଲାଡ ରାସ୍ତା ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ,ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ଟିଣ୍ଡିରେ ଫସି ରହିଥିଲେ। ଶୁକ୍ରବାର ରାସ୍ତା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବା ପରେ,ଗାଡ଼ିଟି ପାଙ୍ଗି ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା।କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କାଡୁ ନାଲା ନିକଟରେ ପର୍ବତର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏ-ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ,ଉଦ୍ଧାର ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଜଣେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ପଠାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ଜାରି ରହିଛି, ଏବଂ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଅପସାରଣ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଶାସନ ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଏବଂ କହିଛି ଯେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ହିଁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ମୃତାହତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ।