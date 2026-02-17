ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ ପରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଏହି ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି, କାହିଁକି ପଢନ୍ତୁ

Trending Photos
Pakistan Government: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜେଲରେ ଥିବା ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବା ନେଇ ୧୪ ଜଣ ପୂର୍ବତନ ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଧିନାୟକ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫଙ୍କୁ ଜେଲରେ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଇମ୍ରାନ ୮୦୦ ଦିନରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଉଛି, ଯାହା ଜେଲରେ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ଭଉଣୀ ଅଲିମା ଖାନମ ପୂର୍ବତନ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜେଲରେ ହେଉଥିବା ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଚିଠିରେ ବେଲିଣ୍ଡା କ୍ଲାର୍କ, ଗ୍ରେଗ୍ ଚାପେଲ, ମାଇକେଲ୍ ଆଥରଟନ୍, ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର, କପିଲ ଦେବ, ନାସେର ହୁସେନ, ଇଆନ୍ ଚାପେଲ, ମାଇକେଲ୍ ବ୍ରେଆର୍ଲି, ଆଲାନ୍ ବର୍ଡର, ଡେଭିଡ୍ ଗାୱର୍, କିମ୍ ହ୍ୟୁଜ୍, କ୍ଲାଇଭ୍ ଲଏଡ୍, ଷ୍ଟିଭ୍ ୱା ଏବଂ ଜନ୍ ରାଇଟ୍ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ।
ଗୋଟିଏ ଆଖିରେ କେବଳ ୧୫% ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବାକି ଅଛି
ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଜଣେ ଓକିଲ କୋର୍ଟରେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ଡାହାଣ ଆଖିରେ କେବଳ ୧୫% ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବାକି ଅଛି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତିନି ମାସ ଧରି ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ ପାଇଁ କିଛି କରିନାହାଁନ୍ତି। ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର ଏବଂ କପିଳ ଦେବଙ୍କ ସମେତ ଚଉଦ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ଜେଲରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନୁଯାୟୀ, ଚିଠିରେ କୁହାଯାଇଛି, "ଆମ ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ, ପାକିସ୍ତାନର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟର ଜଣେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ କଥିତ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଜେଲ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଆମେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାର ସହିତ ଲେଖୁଛୁ।"
ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକମାନେ ଚିଠିରେ କ’ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି?
ପୂର୍ବ ଅଧିନାୟକମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ଏହି ଚିଠିରେ କୁହାଯାଇଛି, "ଖେଳ ପ୍ରତି ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ଅବଦାନ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରଶଂସିତ। ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ, ସେ 1992 ମସିହାରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏକ ଐତିହାସିକ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟ ପାଇଁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ବିଜୟ ଦକ୍ଷତା, କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ ମାଧ୍ୟମରେ ହାସଲ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ନୂତନ ପିଢ଼ିକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କ୍ଷେତ୍ର ସେୟାର କରିଥିଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିଥିଲୁ। ସେ କ୍ରିକେଟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଲରାଉଣ୍ଡରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ। କ୍ରିକେଟ ବ୍ୟତୀତ, ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନର ସେବା କରିଥିଲେ, ପାକିସ୍ତାନକୁ କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।"
ଜେଲରେ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବା ସମ୍ପର୍କରେ ଚିଠିରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା, "ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ରିପୋର୍ଟ, ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଇବା ରିପୋର୍ଟ ସମେତ, ଆମକୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି।" ଚିଠିରେ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡା ଆଇକନଙ୍କ ସହ ଜେଲରେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ।