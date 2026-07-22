Add Zee Business As A Preferred Source
App

୨୫ ଦିନ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସିବା ପରେ ଟ୍ରାଜେଡି, ୧୪୩ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ନେଲା ସମୁଦ୍ର!

IOM ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତ ଶନିବାର ମୌରିଟାନିଆ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ନୂଆଦିବୁ ଉପକୂଳ ନିକଟରୁ ୩୮ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ଡଙ୍ଗାଟି ପ୍ରାୟ ୨୫ ଦିନ ଧରି ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସୁଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଗୋଟିଏ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବାବେଳେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅନ୍ୟ ୧୪୩ ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 22, 2026, 07:15 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 07:15 PM IST
୨୫ ଦିନ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସିବା ପରେ ଟ୍ରାଜେଡି, ୧୪୩ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ନେଲା ସମୁଦ୍ର!

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
୨୫ ଦିନ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସିବା ପରେ ଟ୍ରାଜେଡି, ୧୪୩ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ନେଲା ସମୁଦ୍ର!
Migrant boat tragedy1 min ago
2
Kanchalanka OTT1 hr ago
3
imd rain alert1 hr ago
4
Anita Kisku Surrenders2 hrs ago
5
Dharmendra Pradhan2 hrs ago