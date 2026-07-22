୨୫ ଦିନ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସିବା ପରେ ଟ୍ରାଜେଡି, ୧୪୩ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ନେଲା ସମୁଦ୍ର!

Migrant boat tragedy: ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରୁ ୟୁରୋପ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣିଥରେ ସମୁଦ୍ରପଥ ମୃତ୍ୟୁର ଫାଶ ପାଲଟିଛି। ମୌରିଟାନିଆ ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ପ୍ରାୟ ୧୮୦ ଜଣ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଯିବା ପରେ ଅତି କମରେ ୧୪୩ ଜଣ ନିଖୋଜ ଥିବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରୁ କାନାରି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜକୁ ଯାଉଥିବା ମାର୍ଗର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ସମୁଦ୍ର ଦୁର୍ଘଟଣା ବୋଲି ଜାତିସଂଘର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପ୍ରବାସନ ସଂଗଠନ (IOM) କହିଛି।
IOM ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତ ଶନିବାର ମୌରିଟାନିଆ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ନୂଆଦିବୁ ଉପକୂଳ ନିକଟରୁ ୩୮ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ଡଙ୍ଗାଟି ପ୍ରାୟ ୨୫ ଦିନ ଧରି ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସୁଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଗୋଟିଏ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବାବେଳେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅନ୍ୟ ୧୪୩ ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି।
ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୁଷ, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଗାମ୍ବିଆ ସମେତ ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଶିଶୁ ନିଜ ବାପା-ମାଆ ଓ ଜଣେ ଭାଇ କିମ୍ବା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
IOMର ପଶ୍ଚିମ ଓ ମଧ୍ୟ ଆଫ୍ରିକା ଆଞ୍ଚଳିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସିଲଭିଆ ଏକ୍ରା କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ସମୁଦ୍ରପଥରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନହାନି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଆମର ସମବେଦନା ରହିଛି ଏବଂ ବଞ୍ଚିଯାଇଥିବା ଲୋକମାନେ ଅକଳ୍ପନୀୟ କଷ୍ଟ ସହିଛନ୍ତି।"
ସଂସ୍ଥାର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଚଳିତ ବର୍ଷ କାନାରି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ମାର୍ଗରେ ଘଟିଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୬୮ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ଦୁଇଟି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଜାହାଜ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି।
IOM କହିଛି, କେବଳ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିଯିବାରୁ ସମୁଦ୍ରପଥ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇନାହିଁ। ଏଭଳି ଘଟଣା ରୋକିବା ପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ସହଯୋଗ ବଢ଼ାଇବା ସହ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ବୈଧ ପ୍ରବାସ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସଂସ୍ଥା ଆହ୍ୱାନ କରିଛି।