Maoist Surrender: ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ ୧୫ ହାର୍ଡକୋର ମାଓବାଦୀ

୫ ଜଣ ନକ୍ସଲ ଆଜି ସୁକମା ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ ଏବଂ CRPF ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ 48 ଲକ୍ଷ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଥିଲା ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Nov 24, 2025, 07:11 PM IST

Maoist Surrender: କୁଖ୍ୟାତ ନକ୍ସଲ କମାଣ୍ଡର ହିଡମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭୂଷୁଡିବାରେ ଲାଗିଛି ନକ୍ସଲ ସଂଗଠନ । ୧୫ ଜଣ ନକ୍ସଲ ଆଜି ସୁକମା ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ ଏବଂ CRPF ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ 48 ଲକ୍ଷ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଥିଲା । ଏଥିରେ ବହୁ ଦିନ ଧରି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଂସାତ୍ମକ ଘଟଣାରେ ଜଡିତ ଥିବା ଅନେକ ନକ୍ସଲଙ୍କ ନାମ ରହିଛି।

ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସମସ୍ତ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ନକ୍ସଲ ଦକ୍ଷିଣ ବସ୍ତରରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିଲେ । ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଉପରେ ଅନେକ ଆକ୍ରମଣ, ବିସ୍ଫୋରକ ଏବଂ ଗୁଳିଚାଳନା ଘଟଣାରେ ଜଡିତ ଥିଲେ। ହିଡମାଙ୍କ ନିପାତ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନେତୃତ୍ୱ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଫଳରେ ଅନେକ କ୍ୟାଡର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଅନିଚ୍ଛୁକ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। CRPF ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସର ମିଳିତ ଅଭିଯାନ ନକ୍ସଲମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲଗାତାର ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । ଫଳରେ ଏହି କ୍ୟାଡରମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି।

ଦୁଇଦିନ ତଳେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଡିଜିପି ଶିବଧର ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ନିକଟରେ ୩୭ ଜଣ ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଆତ୍ମସମର୍ପଣକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ସଦସ୍ୟ (ସିସିଏମ୍) ରହିଥିଲେତି । ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣକା ୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଥିଲା। ଏହି ନକ୍ସଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଜଣ ଆନ୍ଧ୍ର-ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଏବଂ ଜଣେ ଛତିଶଗଡ଼ର ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମସମର୍ପଣକାରୀ ନକ୍ସଲବାଦୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟସ୍ତ୍ରୋତରେ ମିଶାଇଛନ୍ତି । ପୁନର୍ବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଶେଷ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ସିସିଏମ୍ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି କୋୟଲ୍ ସାମ୍ବ୍ୟ ଓରଫ ଆଜାଦ, ଆପ୍ପାସି ନାରାୟଣ ଓରଫ ରମେଶ ଏବଂ ମୁଚାକି ସୋମଦା । ଗୋଟିଏ AK-47, ୨ SLR ଓ ୪ଟି ୩୦୩ ରାଇଫଲ ସହ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ ।

ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ୧୮ ନଭେମ୍ବରରେ ସୁକମା-ବିଜାପୁର-ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ମିଳିତ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଥିଲା । ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ହିଡମା, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରାଜେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ନକ୍ସଲଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିଥିଲେ । ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଅପରେସନକୁ ଗତ ଦଶନ୍ଧିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ । ହିଡମା ଦୀର୍ଘ ୩୪ ବର୍ଷ ଧରି ନକ୍ସଲବାଦ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡିତ ଥିଲା । ସେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ସମେତ ୩୪୦ ରୁ ଅଧିକ ହତ୍ୟାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲା। ୨୦୧୦ ମସିହାରେ ଦାନ୍ତେୱାଡାରେ ୭୬ ଜଣ ସିଆରପିଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କ ହତ୍ୟା ପଛରେ ହିଡମା ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏକ ରିଲିଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ୩୧ ଜଣଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଜାଳି ଦେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି । ଛତିଶଗଡ଼, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମିଳିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ମାଓବାଦୀମାନେ ହିଡମା ସହିତ ଜଡିତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।

