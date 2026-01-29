Advertisement
Zee OdishaOdisha National-InternationalPlane Crash: ପୁଣି ଆଉ ଏକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଜଣେ ସାଂସଦଙ୍କ ସମେତ ୧୫ ମୃତ

Plane Crash: ପୁଣି ଆଉ ଏକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଜଣେ ସାଂସଦଙ୍କ ସମେତ ୧୫ ମୃତ

Plane Crash: ଏମିତିବି ଆସେ ମୃତ୍ୟୁ। କେହି କିଛି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ଓଲଟପାଲଟ ହୋଇଯାଏ ସବୁ କିଛି। କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ ଚୁନା ହୋଇଯାଏ ସବୁ ସ୍ବପ୍ନ। ଭୟଙ୍କର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jan 29, 2026, 10:19 AM IST

Plane Crash: ପୁଣି ଆଉ ଏକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଜଣେ ସାଂସଦଙ୍କ ସମେତ ୧୫ ମୃତ

Plane Crash: ଏମିତିବି ଆସେ ମୃତ୍ୟୁ। କେହି କିଛି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ଓଲଟପାଲଟ ହୋଇଯାଏ ସବୁ କିଛି। କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ ଚୁନା ହୋଇଯାଏ ସବୁ ସ୍ବପ୍ନ। ଭୟଙ୍କର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। କଲମ୍ବିଆ-ଭେନେଜୁଏଲା ସୀମାରେ ବିମାନ କ୍ରାସ୍ ହେବାରୁ ୧୫ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ୧୫ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ସାଂସଦ ରହିଛନ୍ତି।ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୧୩ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିବା ବେଳେ ୨ କ୍ରିଉ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। 

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,କଲମ୍ବିଆରେ ଏକ ବଡ଼ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବୁଧବାର ଦିନ ଭେନେଜୁଏଲା ସୀମା ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଯୁଗ୍ମ-ପ୍ରୋପେଲର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ କଲମ୍ବିଆର ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।

ବିମାନଟି କଲମ୍ବିଆର ସୀମାନ୍ତ ସହର କୁକୁଟାରୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ (୧୭୦୦ GMT) ସମୟରେ ନିକଟସ୍ଥ ଓଖନାରେ ଅବତରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିମାନ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ହରାଇଥିଲା। ୧୩ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ବିମାନଟି ୨୩ ମିନିଟ୍ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା ​​ଏବଂ କଲମ୍ବିଆର ସରକାରୀ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ, ସାଟେନା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ବିମାନ ସେବା। ଜଣେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏତେ ଭୟଭର ଥିଲା ଯେ, କେହି ବଞ୍ଚି ନାହାଁନ୍ତି," ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ  ଜଣାପଡିନାହିଁ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବାୟୁସେନା ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଆଣ୍ଡିଜ୍ ପର୍ବତମାଳାର ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଦୁର୍ଗମ, ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳ। ଯେଉଁଠାରେ ପାଗ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ କଲମ୍ବିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗରିଲା ଗୋଷ୍ଠୀ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲିବରେସନ୍ ଆର୍ମି ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ,ଯାହା ଏହାର ସ୍ପାନିସ୍ ନାମ,ELN ଦ୍ୱାରା ଜଣାଶୁଣା।

ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ସଂସଦ  ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି:
ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା ସେମାନା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି, ଉତ୍ତର ସାଣ୍ଟାଣ୍ଡର ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟପାଳ ୱିଲିୟମ୍ ଭିଲାମିଜାର୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାତଟି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ବିମାନରେ ଜଣେ କଲମ୍ବିଆର ସାଂସଦ ଏବଂ ଜଣେ ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ। ବାମପନ୍ଥୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗୁସ୍ତାଭୋ ପେଟ୍ରୋ ଏ-କ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଗଭୀର ଦୁଃଖିତ। ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର ସମବେଦନା।" ମୃତକଙ୍କ ତାଲିକାରେ କଲମ୍ବିଆର ଚାମ୍ବର ଅଫ୍ ଡେପୁଟିର ସଦସ୍ୟ ୩୬ ବର୍ଷୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଡାୟୋଜେନ୍ସ କ୍ୱିଣ୍ଟେରୋ (Diógenes Quintero)ଏବଂ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ​​ପ୍ରାର୍ଥୀ କାର୍ଲୋସ୍ ସାଲସେଡୋ ଥିଲେ।

Narmada Behera

Plane Crash: ପୁଣି ଆଉ ଏକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଜଣେ ସାଂସଦଙ୍କ ସମେତ ୧୫ ମୃତ
Petrol Diesel Price Today:ରାଜ୍ୟରେ ବଢିଲା ତେଲ ରେଟ୍, ଲିଟର ପିଛା...
Top 10 News: ସାଧାରଣ ତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ଉଦ୍‍ଯାପନୀ, ଆଜିତ ପାଓ୍ୱାରଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଖବର
Ajit Pawar's Last Rites: ଆଜି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ୍ ପାଓ୍ବାରଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ, ବା
Odisha Weather Report: ଆହୁରି ବଢିବ ରାତି ତାପମାତ୍ରା, ଘନ କୁହୁଡି଼ ନେଇ ଏହି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆ