ବିଜାପୁର ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ୧୮ ନକ୍ସଲ ନିହତ, ୩ ଜଣ ଯବାନ ସହିଦ

ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ମାଓ କମାଣ୍ଡର ଭେଲା ମଧ୍ୟ ନିହତ ହୋଇଛି । ହେଲେ ତିନି ଜଣ ଡିଆରଜି ଯବାନ ସହିଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଛି।
Trending Photos
ଛତିଶଗଡ: ବିଜାପୁର-ଦାନ୍ତେୱାଡା ସୀମା ନିକଟରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏବଂ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଛି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୮ ଜଣ ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ମାଓ କମାଣ୍ଡର ଭେଲା ମଧ୍ୟ ନିହତ ହୋଇଛି । ହେଲେ ତିନି ଜଣ ଡିଆରଜି ଯବାନ ସହିଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଛି।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ପଶ୍ଚିମ ବସ୍ତର ଡିଭିଜନର ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସହ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ ସମୟରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ ଜାରି ରହିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏନକାଉଣ୍ଟର ସ୍ଥଳରୁ ୧୮ ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ବୁଧବାର ସକାଳେ ମାଓ କମାଣ୍ଡର ଭେଲାଙ୍କ ଟିମ୍ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଭେଲା ସମେତ ୧୨ ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଥିଲେ । ହେଲେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ସମୟରେ ତିନି ଜଣ ଡିଆରଜି ଯବାନ ସହିଦ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ସ୍ଥଳକୁ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଫୋର୍ସ ପଠାଯାଇଥିଲା।
ରାତିରେ ହୋଇଥିବା ଏନକାଉଣ୍ଟର ପରେ ଆଉ ଛଅ ଜଣ ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ୧୮ ଜଣ ନିହତ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ନିକଟରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଗୁଳିଗୋଳା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଯବାନମାନେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ କରି ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିହତ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମୃତଦେହର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି।
ସହିଦ ହୋଇଥିବା ତିନି ଜଣ DRG ଯବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ହେଡ୍ କନଷ୍ଟେବଲ ମୋନୁ ବାଡ୍ଡି, କନଷ୍ଟେବଲ ଡୁକାରୁ ଗୋଣ୍ଡେ ଏବଂ କନଷ୍ଟେବଲ ରମେଶ ସୋଡି । ଆହତ ଦୁଇ ଯବାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବିପଦମୁକ୍ତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ୩ ଯବାନଙ୍କୁ ହରାଇବା ପରେ ବିଜାପୁର ପୋଲିସ ଲାଇନ୍ସର ପରିବେଶ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଉଠିଛି। ସହିଦ ଯବାନଙ୍କୁ ଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବାକୁ ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।
ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଉତ୍ତର ବସ୍ତର ମାଡ ଅଞ୍ଚଳ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଗଡ଼ ହୋଇଆସିଛି। ଏହାକୁ ସେମାନଙ୍କର ମାଓବାଦୀଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପଶ୍ଚିମ ବସ୍ତରର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ବ୍ୟାଘ୍ର ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଏବଂ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମାଓବାଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନ ହୋଇ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରୁ ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିପାତ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେବା ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଆକ୍ରମଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଶେଷ ଗଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି।
ପୂର୍ବରୁ ମାଓ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ଭୟଙ୍କର କମାଣ୍ଡର ହିଡମାଙ୍କ ସହିତ ସଂଗଠନର ଶୀର୍ଷ ନେତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ମାଓ ସଂଗଠନ ଭାଙ୍ଗିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବସ୍ତରରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ୨୫୫ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ୨୩୬ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ୨୦୨୪ ରେ ୨୩୯ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ୨୩୯ ଜଣ ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରୁ ୨୧୭ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା।
Also Read- Putin's Security: ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ସମୟରେ କିପରି ରହିଥାଏ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା? ଜାଣନ୍ତୁ
Also Read- Weekly Horoscope: ଡିସେମ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ କିପରି ବିତିବ? ପଢନ୍ତୁ ରାଶିଫଳ