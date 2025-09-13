Myanmar air strike: ମିଆଁମାର ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ୧୯ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ୨୨ ଆହତ
Myanmar air strike: ମିଆଁମାର ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ୧୯ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ୨୨ ଆହତ

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Sep 13, 2025, 02:31 PM IST

Myanmar air strike: ମିଆଁମାରର ଏକ ସ୍କୁଲରେ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କାରଣରୁ ୧୯ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି । ଜାତିଗତ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସଶସ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଶନିବାର ଆଜି ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛି । ଆରାକାନ୍ ସେନା (AA) ରାଖାଇନ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ମିଆଁମାରର ସେନା ସହିତ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି । ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ପରିମାଣର ଅଞ୍ଚଳ ଦଖଲ କରିଛି।

ରାଖାଇନ୍ ସଂଘର୍ଷ ହେଉଛି ରକ୍ତାକ୍ତ ଅରାଜକତାର ଏକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଯାହା ମିଆଁମାରକୁ ଘେରି ରହିଛି । 2021 ମସିହାରେ ଏକ ବିପ୍ଳବରେ ଅଙ୍ଗ ସାନ୍ ସୁ କିଙ୍କ ବେସାମରିକ ସରକାରକୁ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ କରି ଏକ ବ୍ୟାପକ ସଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ରୋହ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।

AA ପକ୍ଷରୁ ଶନିବାର ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଶୁକ୍ରବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପରେ କ୍ୟୋକଟାଓ ଟାଉନସିପରେ ଦୁଇଟି ଘରୋଇ ହାଇସ୍କୁଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ୧୫ ରୁ ୨୧ ବର୍ଷ ବୟସର ୧୯ ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୨୨ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ଶୋକ ଖେଳିଯାଇଛି । ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ସେନାକୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇଛି ।

ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁସାରେ ଛାତ୍ରମାନେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ଏକ ସେନାର ଲଢ଼ୁଆ ଜେଟ୍ ଏକ ହାଇସ୍କୁଲ ଉପରେ ଦୁଇଟି ୫୦୦ ପାଉଣ୍ଡ ବୋମା ପକାଇଛି। ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ, ୟୁନିସେଫ୍ "କ୍ରୁର ଆକ୍ରମଣ"କୁ ନିନ୍ଦା କରି କହିଛି ଯେ, "ରାଖାଇନ୍ ରାଜ୍ୟରେ ବିଧ୍ୱଂସାତ୍ମକ ହିଂସା ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଧାରା ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି"

AFP କ୍ୟୋକଟାଓ ଆଖପାଖରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରି ନାହିଁ । ଏଥିସହ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏବଂ ଫୋନ୍ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିଛି।

