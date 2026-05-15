Zee OdishaOdisha National-InternationalSupreme Court: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ୨ଦିନ ଭର୍ଚୁଆଲ୍‌ ଶୁଣାଣି

Supreme Court: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ୨ଦିନ ଭର୍ଚୁଆଲ୍‌ ଶୁଣାଣି

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: May 15, 2026, 06:14 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ତୈଳ ସଙ୍କଟକୁ ନେଇ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ । ସପ୍ତାହରେ ୨ ଦିନ ଭର୍ଚୁଆଲ୍‌ ମୋଡରେ ଶୁଣାଣି କରିବେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କୋର୍ଟ । ସୋମବାର ଓ ଶୁକ୍ରବାର ଭର୍ଚୁଆଲ୍‌ରେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରାଯିବ ।

ମଙ୍ଗଳବାରରୁ ଗୁରୁବାର ହାଇବ୍ରିଡ୍‌ ମୋଡ୍‌ରେ ଶୁଣାଣି କରିବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ । ୫୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଘରେ ରହି କାମ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି । ଏନେଇ ବିଧିବଦ୍ଧ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ।

