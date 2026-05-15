Supreme Court: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ୨ଦିନ ଭର୍ଚୁଆଲ୍‌ ଶୁଣାଣି

ସପ୍ତାହରେ ୨ ଦିନ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମୋଡରେ ଶୁଣାଣି କରିବେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କୋର୍ଟ । ସୋମବାର ଓ ଶୁକ୍ରବାର ଭର୍ଚୁଆଲ୍ରେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରାଯିବ ।
Trending Photos
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ତୈଳ ସଙ୍କଟକୁ ନେଇ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ । ସପ୍ତାହରେ ୨ ଦିନ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମୋଡରେ ଶୁଣାଣି କରିବେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କୋର୍ଟ । ସୋମବାର ଓ ଶୁକ୍ରବାର ଭର୍ଚୁଆଲ୍ରେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରାଯିବ ।
ମଙ୍ଗଳବାରରୁ ଗୁରୁବାର ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମୋଡ୍ରେ ଶୁଣାଣି କରିବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ । ୫୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଘରେ ରହି କାମ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି । ଏନେଇ ବିଧିବଦ୍ଧ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ।
Also Read- Jupiter Transit: ପୁନର୍ବାସୁ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଚଳନ, ୫ ରାଶିକୁ ଅଧିକ ଲାଭ
Also Read- DA Hike: ଓଡ଼ିଶା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ବଢିଲା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା