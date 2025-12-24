Assam Riots: ଆସାମରେ ଭୟଙ୍କର ହିଂସା, ୨ ମୃତ

Trending Photos
Assam Riots: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଜମି ବିବାଦକୁ ନେଇ ଆସାମର କାର୍ବି ଆଙ୍ଗଲଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ହିଂସା ଦେଖାଦେଇଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଥିଲା ଯେ ହିଂସା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇଥିଲା ପୋଲିସ। ଫଳରେ ୨ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ୩୮ ଜଣ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସମେତ ୪୫ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତିର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆସାମ ସରକାର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଖେରାନି ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘର ଏବଂ ଦୋକାନ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଏକାଧିକ ଗାଡି ମଧ୍ୟ ଜାଳି ଦେଇଥିବାର ଖବର ରହିି। ଏହା ପରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ରୋଙ୍ଗହାଙ୍ଗଙ୍କ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ଡୋଙ୍ଗକାମୋକାମକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ଘରକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ।
ଆସାମରେ ଭିଲେଜ ଗ୍ରେଜିଂ ରିଜର୍ଭ (VGR) ଏବଂ ପ୍ରଫେସନାଲ ଗ୍ରେଜିଂ ରିଜର୍ଭ (PGR) ଜମି ଉପରେ କଥିତ ଜବରଦଖଲକୁ ନେଇ ଏହି ହିଂସା ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ଭୂମି ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ବିଧାନର ଷଷ୍ଠ ଅନୁସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମାମଲା ଗୌହାଟୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି, ଯାହା ଜବରଦଖଲ ହଟାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହିତ ଜଡିତ ନଅ ଜଣ ଲୋକ ଅନଶନରେ ଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନେଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୁଜବ ବ୍ୟାପିଥିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ, ପ୍ରତିବାଦ ହିଂସାତ୍ମକ ହୋଇଗଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଏବଂ ପୋଡ଼ାଜଳା ହୋଇଥିଲା।
ରାଲି ଏବଂ ଲାଉଡସ୍ପିକର ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ
ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ, ପୋଲିସ ଆଇପିସିର ଧାରା 163 ଲାଗୁ କରିଛି, ଯାହା ପାଞ୍ଚ କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛି। ରାଲି ଏବଂ ଲାଉଡସ୍ପିକର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ ସକାଳ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନ ଦେବା କିମ୍ବା ଗୁଜବ ପ୍ରସାର କରିବା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସାମ ସରକାର ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମୁତୟନ କରିଛନ୍ତି।