Ayushman Yojana: ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ ଠକେଇ, ୨ଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

Ayushman Yojana: ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଠକେଇ ଏବଂ ଅନିୟମିତତା ପାଇଁ ଜବଲପୁରର ଲାଇଫ୍ ମେଡିସିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଗ୍ୱାଲିୟରର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Mar 13, 2026, 07:24 PM IST

Ayushman Yojana: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ବଡ଼ ଅନିୟମିତତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ପ୍ରତାରଣାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଜବଲପୁର ଏବଂ ଗ୍ୱାଲିୟର ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ହସ୍ପିଟାଲ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏଜେନ୍ସିର ଯାଞ୍ଚ ଅଧୀନରେ ଆସିଛି। ଏଜେନ୍ସୀ ଉଭୟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛି। ତୃତୀୟ-ପକ୍ଷ ଅଡିଟ୍ ସମୟରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅନିୟମିତତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତୃତୀୟ-ପକ୍ଷ ଅଡିଟ୍ ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଆଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏଜେନ୍ସି ନିୟମିତ ଭାବରେ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଦାବିଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଏହି ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ, ଏହି ଦୁଇଟି ହସ୍ପିଟାଲ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ଉଭୟ ହସ୍ପିଟାଲ ଭୁଲ ବର୍ଗରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ମିଥ୍ୟା ଦାବି ଦାଖଲ କରୁଥିଲେ।

ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଜବଲପୁର ସ୍ଥିତ ଲାଇଫ୍ ମେଡିସିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଦାବିଗୁଡ଼ିକର ତଦନ୍ତ କରିବା ସମୟରେ ଗୁରୁତର ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗତ ଅନିୟମିତତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ତଦନ୍ତରେ ଭୁଲ ବର୍ଗରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା, ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ୟାକେଜ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଏବଂ ଠକେଇ ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବାର ଉଦାହରଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସମାନ ଅନିୟମିତତା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ପୂର୍ବରୁ ଦଣ୍ଡମୂଳକ ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା - ବିଶେଷକରି ୪୬,୯୯,୯୯୦ ଜରିମାନା। ବାରମ୍ବାର ଚେତାବନୀ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏହି ଅନିୟମିତତା ଜାରି ରହିବାରୁ, ଜନସ୍ୱାର୍ଥରେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବ ସହିତ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି।

ଜବଲପୁର ହସ୍ପିଟାଲ ବ୍ୟତୀତ, ଗ୍ୱାଲିୟରର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଦାବିଗୁଡ଼ିକର ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଗୁରୁତର ବିସଙ୍ଗତି ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ, ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ​​ଯେ, ରୋଗୀଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଇ ଅନାବଶ୍ୟକ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହାସଲ କରାଯାଇଥିଲା । ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତାରଣାମୂଳକ ଭାବରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଠକେଇର ଉଦାହରଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ହସ୍ପିଟାଲ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ୨୧,୦୮,୩୦୦ ଆର୍ଥିକ ଜରିମାନା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ଚେତାବନୀ ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନିୟମିତତା ଜାରି ରହିଥିବାରୁ, ଉକ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବରୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ନିରାମୟ ଯୋଜନାରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି।

ଏହି ଦୁଇଟି ମାମଲା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ, ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଯୋଜନାର ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା। ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅନିୟମିତତା କିମ୍ବା ଠକେଇକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଗ୍ୱାଲିୟର ଏବଂ ଜବଲପୁରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଦୁଇଟି ହସ୍ପିଟାଲର କୌଣସି ପ୍ରକାରର NABH ମାନ୍ୟତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନାହିଁ। ଏପରି ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ଏକ ଗୁରୁତର ଅନିୟମିତତା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂସ୍ଥା କହିଛି ଯେ, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ନିରାମୟ ଯୋଜନାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକର ନିରନ୍ତର ତଦାରଖ କରାଯିବ ଏବଂ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।

Soubhagya Ranjan Mishra

