Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3172271
Zee OdishaOdisha National-InternationalManipur Violence: ମଣିପୁରରେ ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନି ହିଂସା, ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚିତ୍କାର କରି ମୋଦି ଜୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି ମହିଳା...

Manipur Violence: ମଣିପୁରରେ ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନି ହିଂସା, ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚିତ୍କାର କରି ମୋଦି ଜୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି ମହିଳା...

Manipur Violence: ମଣିପୁରର ବିଷ୍ଣୁପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଭୋର୍ ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଅସ୍ଥିର କରିଛି। ଏହି ଘଟଣା ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ ଥରାଇ ଦେଇଛି। ଏକ ଘର ଉପରେ ଏକ ରକେଟ ଭଳି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟାଇଲ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ଚାରି ବର୍ଷର ବାଳକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନବଜାତ ଭଉଣୀଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Apr 09, 2026, 02:38 PM IST

Trending Photos

Manipur Violence: ମଣିପୁରରେ ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନି ହିଂସା, ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚିତ୍କାର କରି ମୋଦି ଜୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି ମହିଳା...

Manipur Violence: ମଣିପୁରର ବିଷ୍ଣୁପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଭୋର୍ ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଅସ୍ଥିର କରିଛି। ଏହି ଘଟଣା ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ ଥରାଇ ଦେଇଛି। ଏକ ଘର ଉପରେ ଏକ ରକେଟ ଭଳି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟାଇଲ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ଚାରି ବର୍ଷର ବାଳକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନବଜାତ ଭଉଣୀଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।

ଘଟଣାର ବିବରଣୀ:
ପୋଲିସ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ପରିବାର ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ସକାଳେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ହଠାତ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ଘରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ସହ ଦୁଇ ଶିଶୁ ଫସି ରହିଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରକୃତି ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, କାରଣ ଭାରୀ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି।

ପ୍ରତିବାଦ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି:

ଏହି ଘଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିବାଦ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଶୀଘ୍ର ହିଂସାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ହିଂସା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଆହୁରି ୪ ଜଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ବି ଲାଗି ରହିଛି। ଲୋକମାନେ ଏବେ ବି ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି।

ମଣିପୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୟୁମନମ୍ ଖେମଚାନ୍ଦ ସିଂହ ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ସେମାନଙ୍କୁ "ଜୀବିତ କିମ୍ବା ମୃତ" ଧରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଘଟଣା ପଛରେ ଥିବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବା ପାଇଁ ମାମଲାକୁ ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥା (NIA)କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ।

ଶାନ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିବାର ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର?
ସରକାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଶାନ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୟାସ ହୋଇପାରେ। ମାତ୍ର ମଣିପୁର ଲଗାତାର ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଅଶାନ୍ତପୂର୍ଣ୍ଣ  ପରିବେଶ ଲାଗି ରହିଛି, ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଚିତ୍କାର କରି ସୁରକ୍ଷା ମାଗୁଥିବା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଆସାମ ନିର୍ବାଚନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସମୟ ବାହାର କରି ମଣିପୁରରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବ ବୋଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି। 

ତେବେ ୨୦୨୩ରୁ ଚାଲିଥିବା ହିଂସା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୨୦୨୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ମଣିପୁର ଗସ୍ତ କରି ୭ ହଜାର ୩୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଉନ୍ନତମୂଳକ ପ୍ରଜେକ୍ଟର ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ, ଏଥି ସହ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ହେଲା ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର ତୃତୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶୃଙ୍ଗ ମାଉଣ୍ଟ ହାରିଏଟ୍‌କୁ ମଣିପୁର ପର୍ବତ ନାମରେ ନାମିତ କରିଥିଲେ।

ସରକାରଙ୍କ ଏତେ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିପାରି ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି:

-ଇମ୍ଫାଲ୍ ପୂର୍ବ
-ଇମ୍ଫାଲ୍ ପଶ୍ଚିମ
-ଥୌବାଲ୍
-କାକଚିଂ
-ବିଷ୍ଣୁପୁର

ମଣିପୁର ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଜାତିଗତ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହିଂସା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। ଏପରି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଏପରି ଆକ୍ରମଣ କେବଳ ସୁରକ୍ଷା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ନାହିଁ ବରଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ଏବଂ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଘଟଣା ରାଜ୍ୟର ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ତଦନ୍ତ ଏଜେନ୍ସି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ।

About the Author
author img
Priyambada Rana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

