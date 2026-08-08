Bus Accident: ଭୟଙ୍କର ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଚାଲିଗଲା ୨ ଜୀବନ;୨୦ ଆହତ

Bus Accident: ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଏଥିରେ ୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ବେଳେ ୨୦ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ-ମହୀଶୁର୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଥିବା ଏକ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଧକ୍କା ଦେଇଛି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,କର୍ଣ୍ଣାଟକର ରାଜଧାନୀ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ପ୍ରାୟ ୩୨ କିଲୋମିଟର ଦୂର ବିଦାଡିରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ କୋଝିକୋଡ ଯାଉଥିବା ବସ୍ଟି ସକାଳ ୬ଟା ୩୦ ସମୟରେ ଆଭେରେଗେରେ ଗେଟ୍ ନିକଟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ ଲାଗିଥିବା ଏକ ବଡ଼ ବୋର୍ଡରେ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା।ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ୨ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମୃତକ ଦ୍ବୟ ହେଲେ ବସ୍ ଡ୍ରଇଭର ଓ କଣ୍ତକ୍ଟର। ମୃତକ ବସ୍ର ଡ୍ରାଇଭର ଅରୁଣ ଓ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଅଖିଳେଶ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ନିଦ ଲାଗି ଯିବାରୁ ବସ୍ ଟି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଥିଲା।
ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଏବଂ ରିଲିଫ୍ ଦଳ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୃତ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ କଣ୍ଡକ୍ଟରଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ପ୍ରାୟ ୨୦ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ,ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିର ଅଛି। ପୋଲିସ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବସ୍ଟିକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇଛି। ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାରେ ଏକ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରିଛି ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ତେବେ, ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଗାଡ଼ିଟି କେରଳ ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ନିଗମର ଏକ ବସ୍ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।