Add Zee Business As A Preferred Source
App

Bus Accident: ଭୟଙ୍କର ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଚାଲିଗଲା ୨ ଜୀବନ;୨୦ ଆହତ

Bus Accident: ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଏଥିରେ ୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ବେଳେ ୨୦ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 08, 2026, 08:00 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 08:00 PM IST
Bus Accident: ଭୟଙ୍କର ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଚାଲିଗଲା ୨ ଜୀବନ;୨୦ ଆହତ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Ankush Panghal: ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସର ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଅଙ୍କୁଶ ପଙ୍ଘଲ
2
3
4
5