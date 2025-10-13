Plane Crash News: ଭୀଷଣ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

Trending Photos
Plane Crash News: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟେକ୍ସାସର ହିକ୍ସ ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ନିକଟରେ ଏକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଇଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ଅନେକ ଟ୍ରକ୍ ନିଆଁରେ ପୋଡି ଯାଇ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ ଛୋଟ ବିମାନ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଉଡ଼ାଣ ଭରି ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ତଳେ ଥିବା ଟ୍ରକ୍ ଉପରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଫଳରେ ବିମାନ ଓ ଟ୍ରକରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ବିମାନରେ ଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ FAA ଏବଂ NTSB ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
TRAGIC PLANE CRASH KILLS TWO NORTH OF FORT WORTH
Two people were killed after a small plane crashed Sunday afternoon in the 12700 block of North Saginaw Boulevard near Avondale, north of Fort Worth, Texas.
Witnesses reported hearing a loud explosion before seeing the… pic.twitter.com/Jm8aAIhJOU
— Info Room (@InfoR00M) October 12, 2025
ତେବେ ଘଟଣାଟି ରବିବାର ଘଟିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ରବିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଟେକ୍ସାସର ଟାରାଣ୍ଟ କାଉଣ୍ଟିର ଫୋର୍ଟ ୱର୍ଥର ହିକ୍ସ ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ନିକଟରେ ଘଟିଥିବା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ବିମାନଟି ଖସିପଡ଼ି ନିଆଁ ଲାଗିବା ସହିତ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ସହିତ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓରେ କଳା ଧୂଆଁର କୁଣ୍ଡ ଦେଖାଯାଉଛି। ଲୋକମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ଉଠାଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
ଫୋର୍ଟ ୱର୍ଥ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ସାଢେ ଗୋଟାଏ ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା। ବିମାନଟି ଆଭୋଣ୍ଡେଲ ନିକଟସ୍ଥ ଉତ୍ତର ସାଗିନାଓ ବୁଲେଭାର୍ଡର ୧୨୦୦୦ ବ୍ଲକରେ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ଟ୍ରକଗୁଡ଼ିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ବିମାନଟି ଧକ୍କା ଦେବା ସମୟରେ ୧୮ ଚକିଆ ଯାନ ଏବଂ ଟ୍ରଲର ଗୁଡ଼ିକରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଯାହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବିମାନ ଏବଂ ଟ୍ରକଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବିମାନରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି।
ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ପରେ ଟ୍ରକଗୁଡ଼ିକରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁ ଏତେ ତୀବ୍ର ଥିଲା ଯେ ଏହାକୁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିମାନଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏକ ନିଆଁ ଗୋଲା ବାହାରି ଟ୍ରକଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରାସ କରିଥିଲା ଏବଂ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ।
Fort Worth Fire Department confirms there has been a plane crash near Hicks Airfield, just off of Business 287 in Tarrant County. The crash happened in the 12000 block of N. Saginaw Blvd., near Avondale.
It is believed the small aircraft crashed into multiple semi-trucks,… pic.twitter.com/qkfZYqOj2G
— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) October 12, 2025
ଫେଡେରାଲ୍ ଏଭିଏସନ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ (FAA) ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ସେଫ୍ଟି ବୋର୍ଡ (NTSB) ଅନୁଯାୟୀ, ମୃତକମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳଟି ଡଲାସ୍-ଫୋର୍ଟ ୱର୍ଥ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ନିକଟରେ ଫୋର୍ଟ ୱର୍ଥ ଆଲାଏନ୍ସ ବିମାନବନ୍ଦର ଏବଂ ଫୋର୍ଟ ୱର୍ଥ ମିଚାମ୍ ବିମାନବନ୍ଦର ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ବିମାନଟି ହିକ୍ସ ଦେଇ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା।
ରବିବାର କାଲିଫର୍ନିଆରେ ଏକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ ନିକଟସ୍ଥ ହଣ୍ଟିଂଟନ୍ ବିଚ୍ରେ ଏକ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ସମେତ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।