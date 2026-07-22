Add Zee Business As A Preferred Source
App

Sikkim Tunnel Collapse: ସିକିମ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଘଟଣାରେ ୨୦ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ; ଏବେ ବି ଫସି ରହିଛନ୍ତି ୫ ଜଣ

Rescue Operation Sikkim: ସିକିମର ନାମଚି ଜିଲ୍ଲାରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ପରେ ୨୦ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ମିଥେନ ଗ୍ୟାସ ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ଘଟିଥିବା ଏହି ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ୫ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited By:Soubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 22, 2026, 07:55 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 07:55 AM IST
Sikkim Tunnel Collapse: ସିକିମ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଘଟଣାରେ ୨୦ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ; ଏବେ ବି ଫସି ରହିଛନ୍ତି ୫ ଜଣ
Image Credit: ସିକିମର ସମରଦାଙ୍ଗରେ NHPC ତିସ୍ତା ଷ୍ଟେଜ୍ VI ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପର ସୁଡ଼ଙ୍ଗରେ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
୧୧ ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୩ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମିଳିଲା ଅନୁମୋଦନ
Odia News26 min ago
2
Top 10 newsJul 21
3
NEET ControversyJul 21
4
Odisha Jail AI CameraJul 21
5
Rahul Gandhi ProtestJul 21