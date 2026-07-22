Sikkim Tunnel Collapse: ସିକିମ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଘଟଣାରେ ୨୦ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ; ଏବେ ବି ଫସି ରହିଛନ୍ତି ୫ ଜଣ

Sikkim Tunnel Collapse: ସିକିମର ନାମଚି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦୁଃଖଦ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗତ ସୋମବାର ଦିନ ଏକ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ହଠାତ୍ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା । ଫଳରେ ଅତି କମରେ ୨୦ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଗୁରୁତର ଥିଲା ଯେ, ୫ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଭିତରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଆସାମ ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ମିଥେନ ଗ୍ୟାସ ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏହି ଘଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଚାଲିଛି।
ସିକିମର ସମରଦାଙ୍ଗରେ NHPC ତିସ୍ତା ଷ୍ଟେଜ୍ VI ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପର ସୁଡ଼ଙ୍ଗରେ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସୋମବାର ଦିନ ପ୍ରାୟ ୧:୦୦ ଟା ସମୟରେ, ପଥର ମଧ୍ୟରେ ଫସି ରହିଥିବା ମିଥେନ ଗ୍ୟାସ କାରଣରୁ ଏକ ବଡ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ୨୫ ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ। ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗଟି ଘନ ଧୂଆଁ ଏବଂ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ଏକ ଅଂଶ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଭିତରେ ଫସି ରହିଲେ।
ନାମଚି ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ସୁଡ଼ଙ୍ଗରେ ଫସି ରହିଥିବା ୨୫ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨୦ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୨ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମୃତଦେହ ମଧ୍ୟରୁ ସାତ ଜଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିଛି । ବାକି ମୃତଦେହ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଛି। ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି।
ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିବା ୫ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମକୁ ଡକାଯାଇଛି। ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ସିଜେନର ସ୍ଥିର ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ସିକିମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମ ସିଂହ ତମାଙ୍ଗ ଏହି ଘଟଣାରେ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୨ ଲକ୍ଷ ଏବଂ ଆହତଙ୍କ ପାଇଁ ୫୦ ହଜାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ସିକିମ ସରକାର ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୪ ଲକ୍ଷ ଏବଂ ଆହତଙ୍କୁ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମ ସିଂହ ତମାଙ୍ଗ ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳ ଓମ ପ୍ରକାଶ ମାଥୁର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପୀଡିତଙ୍କ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁଡଙ୍ଗରେ ମିଥେନ ଗ୍ୟାସ ବିସ୍ଫୋରଣର ସଠିକ୍ କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୃତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସିକିମ ବିଧାନସଭାରେ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ନୀରବତା ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା।
Also Read- ୧୧ ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୩ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମିଳିଲା ଅନୁମୋଦନ