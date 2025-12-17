Winter Session: ୨୦୦୦ କିଲୋମିଟର ରେଳ ହୋଇଛି ଦୁର୍ଘଟଣାମୁକ୍ତ: ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ

Trending Photos
Winter Session:ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦେଶରେ ୨ ହଜାର କିଲୋମିଟର ରେଳ ଲାଇନକୁ ଦୁର୍ଘଟଣାମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ରେଳଲାଇନ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଟ୍ରେନ ଏବେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇନପାରେ।ଏବାବଦରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ।
ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଲାଗି ଦେଶରେ ସ୍ୱଦେଶୀ କବଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅତି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଟ୍ରେନ ଲାଇନକୁ ଅପଟିକାଲ ଫାଇବର ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଡ଼ା ଯାଉଛି। ଏହା ସହ ପ୍ରତି ଷ୍ଟେସନରେ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର, ଟ୍ରାକ କଡ଼ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପକରଣ, ଷ୍ଟେସନରେ ଟେଲିକମ ଟାୱାର ଏବା ଗାଡିରେ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ଲଗାଯାଇଛି। ଏହା ଭିତରେ ୨୦୦୦ କିମି ରାସ୍ତାରେ ଏଭଳି ୫ଟି ଯାକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇ ପାରିଛି । ଅପରପକ୍ଷେ ୭୧ ହଜର ୫୨୯ ଷ୍ଟେସନ ଅପଟିକାଲ ଫାଇବରରେ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥିବା ବେଳେ ୮୬୦ଟି ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟରେ ଟେଲିକମ ଟାୱାର ସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ୭୦୦ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟେସନରେ ଡାଟା ବେସ ଖୋଲାଯାଇଛି ଏବଂ ୩୪୧୩ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରାକ ଉପକରଣ ଲଗାଯାଇଛି। ୪୧୫୨ ଗାଡ଼ିରେ କବଚ ଉପକରଣ ଲଗାଯାଇ ଗାଡିକୁ ଦୁର୍ଘଟଣାମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି।
ବାଲେଶ୍ୱର ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ରଖି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ୩ଟି ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଳନା କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରେଳକୁ ଦୁର୍ଘଟଣାମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଦିଗରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେଇ