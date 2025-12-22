2026 New Rules: ୨୦୨୬ରୁ ହେବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ! ଲାଗୁ ହେବ ଏହି ୨୬ ନୂଆ ନିୟମ...

ଜାନୁଆରୀ ୧ରୁ ଅନେକ ନୂଆ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ନିୟମ ୨୦୨୬, ଟିକସ ନିୟମ ୨୦୨୬, UPI ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ନିୟମ, ଆଧାର-ପାନ୍ ଅପଡେଟ୍, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏବଂ ଶ୍ରମ ଆଇନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ଚାଷୀ, ଯୁବକ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ।
କୃଷକଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ପ୍ରମୁଖ ନିୟମ:
PM-KISAN ଅପଡେଟ୍ ୨୦୨୬: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସମେତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀ ପରିଚୟପତ୍ରକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଉଛି। ଚାଷୀ ପରିଚୟପତ୍ର ବିନା, PM-କିଷାନ କିସ୍ତି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ।
PMFBY ୨୦୨୬: ଖରିଫ୍ ୨୦୨୬ ରୁ, ବନ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଫସଲ କ୍ଷତିକୁ ମଧ୍ୟ ବୀମା ଅଧୀନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ୭୨ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ।
Ration Card ନିୟମ ୨୦୨୬: ଚାଷୀ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରି ରାସନ୍ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ।
ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ନିୟମ ୨୦୨୬ ଏବଂ ଟିକସ ନିୟମ ୨୦୨୬:
ITR ଫର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ୨୦୨୬: ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରୁ ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଫର୍ମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ, ରିପୋର୍ଟିଂ ସହିତ ଆଧାରିତ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ।
କ୍ରେଡିଟ୍ ସ୍କୋର ଅପଡେଟ୍ ନିୟମ: ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ରୁ, କ୍ରେଡିଟ୍ ସ୍କୋର ୭ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଯିବ (ପୂର୍ବରୁ ୧୫ ଦିନ ଲାଗୁଥିଲା)।
PSU ବ୍ୟାଙ୍କ ଅପଡେଟ୍: SBI ଭଳି ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଋଣ ସୁଧ ହାର ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ FD ହାର ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ୨୦୨୬ ରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ।
UPI, ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ, ଏବଂ ଆଧାର-ପାନ୍ ନିୟମ ୨୦୨୬:
UPI ଏବଂ ସିମ୍ ବାଇଣ୍ଡିଂ ନିୟମ: ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଏବଂ ସିଗନାଲ ଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସିମ୍-ଲିଙ୍କ୍ଡ୍ ଯାଞ୍ଚକୁ ଆହୁରି କଠୋର କରାଯିବ।
ଆଧାର-ପ୍ୟାନ୍ ଲିଙ୍କିଂ: ସରକାରୀ ସେବା ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କିଂରେ ଆଧାର-ପ୍ୟାନ୍ ଅନୁପାଳନ ଅଧିକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ।
ଡିଜିଟାଲ୍ ଉପସ୍ଥାନ(Digital Attendance): ୨୦୨୬ ରୁ, ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ଟାବଲେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାନ ରେକର୍ଡ କରାଯିବ।
ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ:
ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ବୟସ ନିୟମ: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ମାଲେସିଆ ଭଳି ଦେଶ ୧୬ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଭାରତର ନୀତିଗତ ଆଲୋଚନାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।
AI ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା 2026: ଭାରତରେ AI-ସକ୍ଷମ ଭିଡିଓ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ଟ୍ରାଫିକ୍, ଯାନବାହାନ ଏବଂ ପରିବେଶ ନିୟମ ୨୦୨୬:
ଯାନ ନୀତି ୨୦୨୬: ଅନେକ ସହରରେ ଡିଜେଲ-ପେଟ୍ରୋଲ୍ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନବାହନକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି।
ନୋଏଡା ଏବଂ ବିତରଣ ନିୟମ: ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଇନ୍ଧନ-ଆଧାରିତ ବିତରଣ ଯାନ ଉପରେ ନିଷେଧ ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ବିଚାର କରାଯାଉଛି।
ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁ ପ୍ରକଳ୍ପ: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସମେତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଦରମା ନିୟମ ୨୦୨୬
ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ: ଜାନୁଆରୀ ୧ ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ୫୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।
DA-DR ଅପଡେଟ୍: DA/DR କୁ ମୂଳ ଦରମାରେ ମିଶ୍ରଣ କରାଯିବ ନାହିଁ; ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟି କରିଛି।
ହରିୟାଣା ଅପଡେଟ୍: ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ରୁ ଅଂଶକାଳୀନ ଏବଂ ଦୈନିକ ମଜୁରିଆ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି।
ବ୍ୟବସାୟ, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ନିୟମ ୨୦୨୬:
ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଏବଂ ଏଗ୍ରିଗେଟର୍ ନିୟମ: ୨୦୨୬ରୁ ଏଗ୍ରିଗେଟର୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଲିନ୍-ଇନ୍ଧନ ଫ୍ଲିଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯିବ।
ସିମେଣ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି: ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାହିଦା ଯୋଗୁଁ ୨୦୨୬ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସିମେଣ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।
କାର୍ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି: ଜାନୁଆରୀ ୧ ରୁ ଅନେକ କମ୍ପାନୀ କାର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ଜନଗଣନା ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଅପଡେଟ୍:
ଜନଗଣନା ୨୦୨୭ ପ୍ରସ୍ତୁତି: ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ ରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୭ ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ।
-ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ ଜନଗଣନା ହେବ; ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୯୭ ହେବ।
-ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ
-ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଅଧିକ ଡିଜିଟାଲ୍ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ହେବ
-ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅନୁପାଳନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ
-କୃଷକମାନେ ବୀମା ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ସେବାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବେ
-ବେତନଭୋଗୀ ଏବଂ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି
-କିନ୍ତୁ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଚାପ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ
ସରକାର ନୂତନ ନିୟମ ୨୦୨୬ ଭାରତର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ଡିଜିଟାଲ୍, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ତଥ୍ୟ-ଚାଳିତ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ। ଯଦିଓ କିଛି ନିୟମ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ, ତଥାପି ଏହା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ ଅର୍ଥନୀତି, ଶାସନ ଏବଂ ସେବା ପ୍ରଦାନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ନେଇ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ ୧ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।