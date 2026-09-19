Rozgar Mela: ୫୧ ହଜାର ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ବାଣ୍ଟିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ , କହିଲେ...

Rozgar Mela: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି(ଶନିବାର) ଦିନ ୨୦ତମ ବାର୍ଷିକ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରୀ ସେବାରେ ୫୧,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ନବନିଯୁକ୍ତ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ନବନିଯୁକ୍ତ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଭାରତ ସରକାରରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତ ହାସଲ କରିବାର ମହାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛି। ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଯେ, ଯୁବପିଢ଼ି ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଯେ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଥିବାବେଳେ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଉଚିତ ଯାହା ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତ ଏବଂ ଏକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ ପାଇଁ ଅଭିଯାନକୁ ମଜବୁତ କରିବ। ସେ ନବନିଯୁକ୍ତ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ସଫଳତା ସେମାନଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ,ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତା ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମର୍ପଣ ଏବଂ ଅବଦାନ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି , ଭାରତ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୪୦ଟି ଦେଶ ସହିତ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା (FTA) ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ,ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମାଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ସହଭାଗୀତା ଏବଂ ବଜାର ଖୋଲି ଦେଉଛି ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ କ୍ୟାରିୟର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ଭବିଷ୍ୟତର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉପରେ ନିରନ୍ତର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି,ସ୍କିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମିଶନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଏହି ଦିଗରେ ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେତୁ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୬୦,୦୦୦ କୋଟି ନିବେଶ ସହିତ ୧,୦୦୦ ସରକାରୀ ଆଇଟିଆଇ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଶିଳ୍ପର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ ଆଜି ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ଅଧା ଟାଇର-୨ ଏବଂ ଟାଇର-୩ ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିକାଶ ଭାରତ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରାୟ ୧ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ ୨୦ ନିୟୁତ ଯୁବକଯୁବତୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କର୍ମଶକ୍ତିରେ ଯୋଗଦେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ୧୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ନିଯୁକ୍ତିଦାତାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ତ୍ରୈମାସିକରେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ୭.୮ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା,ଏବଂ ନିବେଶ ପ୍ରାୟ ୧୨ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ନିଆଯାଇଥିବା ସଂସ୍କାର ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରଖିଛି। ସେ ନବନିଯୁକ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କାରର ଗତିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାରେ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ,ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଫାଇଲ୍ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ଉଚିତ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପଥରେ ଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବା,ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ନବସୃଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂତନ ନିବେଶ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହେବା ଉଚିତ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନବନିଯୁକ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଉନ୍ନତ କରିବା ଏବଂ ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ମିଶନ୍ କର୍ମଯୋଗୀ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୧ କୋଟି ୭୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ iGot କର୍ମଯୋଗୀ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କର୍ମଯୋଗୀ ଆରମ୍ଭକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନୂତନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଏହାର ନାଗରିକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ। ଯେକୌଣସି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କିମ୍ବା ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ଜୀବନକୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତି। ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପେନସନ୍, ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି କିମ୍ବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ସୁବିଧାରେ ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ଦେଶ ସେବାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ।