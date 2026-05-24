କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ୨୩ ଜଣ ନକଲି ପୂଜାରୀ ଗିରଫ

ବାରାଣସୀର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିରର ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଟୋକଲକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଥିବା ୨୩ ଜଣ ଭଣ୍ଡଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ବାରାଣସୀ ପୋଲିସ। 'ସ୍ପର୍ଶ ଦର୍ଶନ' ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ବାହାନାରେ ମନ୍ଦିରର ଗେଟ୍ ନମ୍ବର ୪ ନିକଟରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କଠାରୁ ବେଆଇନ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ ଏବଂ ଅସଦାଚରଣ କରୁଥିବା କିଛି ନକଲି ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ବାରାଣସୀ ପୋଲିସ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବାରାଣସୀରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିରର ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ୨୩ ଜଣ ଠକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେମାନେ 'ସ୍ପର୍ଶ ଦର୍ଶନ' ନାମରେ ମନ୍ଦିରର ଗେଟ୍ ନମ୍ବର ୪ ନିକଟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କଠାରୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ । ଏଥିସହ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଏହି ନକଲି ପୂଜାରୀଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପୋଲିସ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରି ଜେଲ ପଠାଇଛି।
ସୂଚନା ମୁତାବକ, ବହୁତ ଦିନ ଧରି ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖରେ କିଛି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ନିଜକୁ ଅଧିକାରପ୍ରାପ୍ତ ମନ୍ଦିର ପୁରୋହିତ ଭାବରେ ମିଥ୍ୟା ପରିଚୟ ଦେଇ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରୁଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ବଦଳରେ 'ସ୍ପର୍ଶ ଦର୍ଶନ' ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଥିଲେ। ଯଦି ଜଣେ ଭକ୍ତ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ମନା କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ମୌଖିକ ଗାଳି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା।
ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇ, ବାରାଣସୀର କାଶୀ ଜୋନ୍ ପୋଲିସ - ଚୌକ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଏକ ଟିମ୍ ସହିତ - ଏକ ଗୁପ୍ତ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ସୂଚନାଦାତାଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସଠିକ୍ ସୂଚନା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ସ୍ଥାପିତ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଦେଖିବା ପରେ ପୋଲିସ ଏକ ଜାଲ ବିଛାଇଥିଲା। ହଠାତ୍ ଘେରାବନ୍ଦୀ ଏବଂ ତଲାସୀ ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ୨୩ ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଗିରଫ ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ପୋଲିସ ଟିମ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ଏବଂ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ ରହିଥିବା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସଫଳତାର ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ୨୩ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା (BNSS)ର ଧାରା ୧୭୦, ୧୨୬ ଏବଂ ୧୩୫ ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ମନ୍ଦିରର ପବିତ୍ରତା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା କିମ୍ବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ 'ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା' ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।
