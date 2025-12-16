Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3043214
Zee OdishaOdisha National-International

Road Accident: କାଳ ସାଜିଲା କୁହୁଡି଼!ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା;ଚାଲିଗଲା ୨୩ ଜୀବନ

Road Accident: ଏ-ମିତିବି ଆସେ ମୃତ୍ୟୁ । କେହି କିଛି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇାଯାଏ ସବୁ କିଛି କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ ଚୁନା ହୋଇଯାଏ ସବୁ ସ୍ବପ୍ନ। ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୨୩ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Dec 16, 2025, 06:32 PM IST

Trending Photos

Road Accident: କାଳ ସାଜିଲା କୁହୁଡି଼!ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା;ଚାଲିଗଲା ୨୩ ଜୀବନ

Road Accident: ଏ-ମିତିବି ଆସେ ମୃତ୍ୟୁ । କେହି କିଛି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇାଯାଏ ସବୁ କିଛି କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ ଚୁନା ହୋଇଯାଏ ସବୁ ସ୍ବପ୍ନ। ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୨୩ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ୨୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ମଥୁରା, ବାଗପତ, ଉନ୍ନାଓ ଏବଂ ବସ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଯାନବାହନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି।

ମଥୁରାରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅନେକ ଯାନବାହନ ଧକ୍କା ହୋଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ୧୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସୋମବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ୨ଟା ସମୟରେ, ଯମୁନା ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେର ଆଗ୍ରା-ନୋଏଡା ଲେନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେତୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାଉଥିବା ଅନେକ ଯାନବାହନ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ସାତୋଟି ବସ୍ ଏବଂ ଦୁଇଟି କାରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ଲୋକ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିଲେ,ଅନ୍ୟମାନେ ବାହାରକୁ ଡେଇଁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି।୧୨ ଜଣରୁ ଅଧିକ ଆହତଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ,ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଏହି ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣାର ସୂଚନା ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଏବଂ ଆହତମାନଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

ALSO READ: Odisha News: ଓଡ଼ିଶା ଫର୍ମା ସମ୍ମିଟ୍ ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ୪୫ଟି ବୁଝାବଣା ପତ୍ର ସ୍ବାକ୍ଷରିତ

Add Zee News as a Preferred Source

ALSO READ: Gold Rate Today:ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର!ସୁନା ଦରରେ ଆଜି ରେକର୍ଡ ହ୍ରାସ,୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ପିଛା ଏତେ ହଜାର ଖସିଲା ରେଟ୍

ସେପଟେ,ଉନ୍ନାଓରେ ଏକ କାର ପଥର ସହିତ ଧକ୍କା ହେବାରୁ ୪ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୬ ଟା ସମୟରେ ଉନ୍ନାଓର ଆଗ୍ରା-ଲଖନୌ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ ୧୦୦ କିମି/ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ଯାଉଥିବା ଏକ ଫର୍ଚୁନର କାର ବାଙ୍ଗରମାଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ରନୱେରେ ଏକ ପଥର ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା।  ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କାର ଚଳାଉଥିବା ଯୁବକଙ୍କ ସମେତ ଚାରି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। କୁହୁଡ଼ିରେ ଡ୍ରାଇଭର ନିଦରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ସାତ ମିନିଟ୍ ପରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି କାରରେ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଥିଲା। ଡାକ୍ତର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।

ALSO READ: Dhanu Sankranti 2025: ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ପଡ଼ିଛି ଦୁର୍ଲଭ ଯୋଗ,ଫିଟିବ ଏହିସବୁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ!ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ହେବ ଫୁଲ୍

ବସ୍ତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବସ୍-ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କାରେ ଚାରି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ:

ସନ୍ତ କବୀର ନଗରରୁ ତୀର୍ଥ ନଗରୀ ଆଜମେରକୁ ଯାଉଥିବା ଏକ ଘରୋଇ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଚାରି ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ୨୦ ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୋମବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ କୋତୱାଲି ବସ୍ତିର ବଡ଼େଭାନ ଚାରି ଲେନ୍ ନିକଟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା।

ବାଗପତରେ ହିଣ୍ଡନ ନଦୀରେ କାର ଖସିପଡ଼ିଲା,ଜଣେ ହେଡ୍ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ସମେତ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ, ମେରଠରେ ଏକ ଚଢାଉରୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ, ବଲାଇନି ସେତୁରୁ ଏକ କାର ହିଣ୍ଡନ ନଦୀରେ ଖସିପଡ଼ିଲା। ଜଣେ ହେଡ୍ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ସମେତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।

ଯେତେବେଳେ ବଲାଇନି ଏବଂ ସିଂହୱାଲି ଅହିର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେମାନେ ହିଣ୍ଡନ ନଦୀର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କାରଟି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିଲେ। ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କାରରୁ ବାହାର କରି ଏକ ନର୍ସିଂ ହୋମକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ରାହୁଲ ଏବଂ ଅଜରୁଦ୍ଦିନଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha news
Odisha News: ଓଡ଼ିଶା ଫର୍ମା ସମ୍ମିଟ୍ ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ୪୫ଟି ବୁଝାବଣା ପତ୍ର ସ୍ବ
basi roti benefits
Basi Roti Benefits: ଏହି ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସଞ୍ଜବନୀ ପରି କାମ କରେ ବାସି ରୁଟି,ଜାଣନ୍ତୁ
IPL 2026 Auction
ପୃଥ୍ୱୀ ଶ'ଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରଫରାଜ ଖାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହି ବଡ଼ ଖେଳାଳି ମାନେ UNSOLD
Supreme Court
ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ବିରୋଧୀ ଆଇନକୁ ନେଇ ୧୦ ରାଜ୍ୟକୁ ନୋଟିସ୍....
Sports Minister Resignation
Sports Minister Resignation: ମେସିଙ୍କ ପାଇଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ