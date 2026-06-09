INDIA Alliance Meeting: ୨୦୨୯ ଲୋକସଭା ଲକ୍ଷ୍ୟ: ଏକ ମଞ୍ଚରେ ରାହୁଲ, ମମତା, ଅଖିଳେଶ ଓ ତେଜସ୍ୱୀ

INDIA Alliance Meeting: ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ବୈଠକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଜେପି ବିରୋଧୀ INDIA ମେଣ୍ଟର ୨୩ଟି ଦଳ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରତି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ନିରାଶାଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ଗଠବନ୍ଧନ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ମତଭେଦକୁ ନେଇ ଏହି ବୈଠକ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି।
ଦିଲ୍ଲୀର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କ୍ଲବରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ବୈଠକରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ, ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ସୁପ୍ରିମୋ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ, ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ, ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ, ଆରଜେଡି ନେତା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ, ଶିବସେନା (UBT) ନେତା ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଓ ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଯୋଗଦେବେ। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଜୟରାମ ରମେଶଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ୨୩ଟି ଦଳ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ନେଇ ସମ୍ମତି ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ସମ୍ପ୍ରତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁରେ ଡିଏମକେର ପରାଜୟ INDIA ଗଠବନ୍ଧନକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛି। ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ଗଠବନ୍ଧନର ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତି ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ପରାଜୟ ବିରୋଧୀ ଶିବିରର ମନୋବଳ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି।
ତେବେ ଏହି ବୈଠକରେ ଡିଏମକେ ଓ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି (AAP) ଯୋଗ ଦେବେ ନାହିଁ। ଆପ୍ ପୂର୍ବରୁ INDIA ଗଠବନ୍ଧନଠାରୁ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିଥିବାବେଳେ, କଂଗ୍ରେସ ଓ ଡିଏମକେ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଦେଖାଦେଇଥିବାରୁ ଡିଏମକେ ବୈଠକକୁ ବହିଷ୍କାର କରିଛି। ତେବେ ତାମିଲନାଡୁର ଟିଭିକେ (TVK)କୁ ଗଠବନ୍ଧନରେ ସାମିଲ କରାଯିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି।
ବୈଠକର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆଗାମୀ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ୨୦୨୯ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମିଳିତ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ସେହିପରି ଗଠବନ୍ଧନ ଭିତରେ ରହିଥିବା ମତଭେଦ ଓ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ଦୂର କରି ଏକତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ପରାଜୟ ପରେ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଟିଏମସି ଏହି ବୈଠକରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବ। ଦଳର ସାଂସଦ ଡେରେକ ଓ'ବ୍ରାୟନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ବୈଠକ ଏକ ସାମୂହିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି।
ବିରୋଧୀ ଶିବିରର ଏହି ମହାବୈଠକ ଆଗାମୀ ଦିନରେ INDIA ଗଠବନ୍ଧନର ଦିଗ ଓ ଦଶା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।