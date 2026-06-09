Add Zee Business As A Preferred Source
App

INDIA Alliance Meeting: ୨୦୨୯ ଲୋକସଭା ଲକ୍ଷ୍ୟ: ଏକ ମଞ୍ଚରେ ରାହୁଲ, ମମତା, ଅଖିଳେଶ ଓ ତେଜସ୍ୱୀ

INDIA Alliance Meeting: ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ବୈଠକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଜେପି ବିରୋଧୀ INDIA ମେଣ୍ଟର ୨୩ଟି ଦଳ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରତି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ନିରାଶାଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ଗଠବନ୍ଧନ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ମତଭେଦକୁ ନେଇ ଏହି ବୈଠକ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 09, 2026, 03:42 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 03:42 PM IST
INDIA Alliance Meeting: ୨୦୨୯ ଲୋକସଭା ଲକ୍ଷ୍ୟ: ଏକ ମଞ୍ଚରେ ରାହୁଲ, ମମତା, ଅଖିଳେଶ ଓ ତେଜସ୍ୱୀ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
INDIA Alliance Meeting: ୨୦୨୯ ଲୋକସଭା ଲକ୍ଷ୍ୟ: ଏକ ମଞ୍ଚରେ ରାହୁଲ, ମମତା, ଅଖିଳେଶ ଓ ତେଜସ୍ୱୀ
INDIA Alliance Meeting1 min ago
2
PM UJJWALA YOJANA31 min ago
3
Raja Mahotsav 20261 hr ago
4
Khan sir vs Roushon sir1 hr ago
5
weather report1 hr ago