Indian deportations: ୨୦୨୫ ବର୍ଷରେ ୨୪୦୦୦ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ନିର୍ବାସିତ କରିଛନ୍ତି ୮୧ ଦେଶ, ଏଠାରୁ ଫେରିଛନ୍ତି ସର୍ବାଧିକ

Indian deportations: ୨୦୨୫ ବର୍ଷରେ ୮୧ଟି ଦେଶରୁ ୨୪,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ନିର୍ବାସିତ କରାଯାଇଛି। ସରକାର ସମ୍ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସାଉଦି ଆରବ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଅର୍ଥାତ୍ ୧୧,୦୦୦ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ନିଜ ଦେଶରୁ ନିର୍ବାସିତ କରିଛି।
ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେରିକା ଚଳିତ ବର୍ଷ କେବଳ ୩,୦୦୦ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ନିର୍ବାସିତ କରିଛି। ତଥାପି ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଆମେରିକାରୁ ଭାରତକୁ ନିର୍ବାସିତ ହେବାର ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ଭିସା ସ୍ଥିତି, କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାଧିକରଣ ଓ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ବାସ କରିବା ଉପରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ କଟକଣା।
କେଉଁ ଦେଶ କେତେ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ନିର୍ବାସିତ କରିଛି?
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ନିର୍ବାସିତ କରିଛନ୍,ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିଆଁମାର (୧,୫୯୧), ୟୁଏଇ (୧,୪୬୯), ବାହାରିନ (୭୬୪), ମାଲେସିଆ (୧,୪୮୫), ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ (୪୮୧) ଏବଂ କାମ୍ବୋଡିଆ (୩୦୫) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ବାସନର କାରଣଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଭିସା କିମ୍ବା ବାସସ୍ଥାନ ରହିବା, ବୈଧ କାର୍ଯ୍ୟ ପରମିଟ ବିନା କାମ କରିବା, ଶ୍ରମ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ଏବଂ ସିଭିଲ୍ କିମ୍ବା ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲାରେ ଜଡିତ ହେବା।
ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାରଙ୍କ ଏନଆରଆଇ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟିର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭୀମା ରେଡ୍ଡି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଉପସାଗର ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ସାଧାରଣ ଧାରା, ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଶ୍ରମିକ କାମ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ କମ୍ କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକ,ଯେଉଁମାନେ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଛୋଟ ଅପରାଧରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ୟୁକେ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ନିର୍ବାସିତ କରାଯାଇଛି। ୨୦୨୫ ରେ ୧୭୦ ଜଣଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଏହା ପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ (୧୧୪), ଋଷ (୮୨) ଏବଂ ଆମେରିକା (୪୫) ରହିଛି।
