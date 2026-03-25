Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3153885
Zee OdishaOdisha National-International26th Weather Report: IMD ଜାରି କଲା ଆଲର୍ଟ...ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି?

26th Weather Report: ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହାଲୁକା ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ବର୍ଷା ସହିତ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିବ। ଏହି ସମୟରେ, ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୩୩ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୧୯ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିବ।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Mar 25, 2026, 09:08 PM IST

Trending Photos

26th Weather Report: IMD ଜାରି କଲା ଆଲର୍ଟ...ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି?

26th Weather Report: ସାରା ଦେଶରେ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଆଇଏମଡି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି, ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୬ ତାରିଖରେ, ଏକ ପଶ୍ଚିମ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସକ୍ରିୟ ହେବା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପବନର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ, ଉତ୍ତର ଭାରତରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ପୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ପବନ ହେବ।

କାଲି ଦିଲ୍ଲୀର ପାଗ କିପରି ରହିବ?
ଗୁରୁବାର ଦିନ ସାରା ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ମେଘୁଆ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା କିମ୍ବା ରାତିରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ଏବଂ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ହେବ, ଯାହା ସହିତ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୨୦-୩୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିବ। ଦିଲ୍ଲୀର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୩୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୧୮ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିବ।

କାଲି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ବର୍ଷା ହେବ କି?
ଆସନ୍ତାକାଲି, ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୬ ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ମେଘୁଆ ପାଗ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହାଲୁକା ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ବର୍ଷା ସହିତ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିବ। ଏହି ସମୟରେ, ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୩୩ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୧୯ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିବ।

Add Zee News as a Preferred Source

ହରିୟାଣା ଏବଂ ପଞ୍ଜାବରେ ପାଗ
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ହରିୟାଣା ଏବଂ ପଞ୍ଜାବରେ ମେଘୁଆ ଆକାଶ ରହିବା ସହିତ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଦିନର ତାପମାତ୍ରାରେ ୨ ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ହ୍ରାସ ପାଇବ, ଯାହା ଗରମରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବ।

ପାହାଡ଼ି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ତୁଷାରପାତ
ପଶ୍ଚିମ ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ପ୍ରଭାବ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଅଧିକ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ତୁଷାରପାତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ। ବର୍ଷା ଏବଂ ତୁଷାରପାତ ଯୋଗୁଁ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ପୁଣି ଥରେ ବଢ଼ିପାରେ।

ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପାଗ କିପରି ରହିବ?
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ମୁମ୍ବାଇରେ ପାଗ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ, ଯଦିଓ ଆର୍ଦ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ୩୨-୩୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବିଦର୍ଭ ଏବଂ ମରଥୱାଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ମେଘୁଆ ଆକାଶ ଏବଂ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ଏବଂ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ବର୍ଷା ସତର୍କତା
କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ସମେତ ଅନେକ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟରେ ଝଡ଼ ଏବଂ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ଏବଂ ବିଜୁଳି ମାରିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ହଳଦିଆ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି।

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

