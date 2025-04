Delta Airlines plane: ୨୮୨ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବିମାନରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଭିଡିଓ

Delta Airlines plane ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକାର ଅରଲାଣ୍ଡୋ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଅଳ୍ପକେ ଟଳିଗଲା। ଆଟଲାଣ୍ଟା ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବିମାନଟିରେ ରନୱେରେ ଥିବା ସମୟରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ଇଞ୍ଜିନରୁ ନିଆଁ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ବିଶାଳ ନିଆଁ ଦେଖି ବିମାନରେ ଥିବା ୨୮୨ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲେ। ପିଲା ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବିମାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଦେଖି ବିମାନବନ୍ଦର ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାର ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।

ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ

ବିମାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଦୃଶ୍ୟ ଟର୍ମିନାଲରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଫୋନରେ କଏଦ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବିମାନବନ୍ଦର ସୁରକ୍ଷା, କର୍ମଚାରୀ, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ବିମାନବନ୍ଦର କର୍ମଚାରୀ-ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀମାନେ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଗେଟରୁ ବାହାର କରିଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଫେଡେରାଲ୍ ଏଭିଏସନ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ (FAA) ଏବଂ ଡେଲ୍ଟା ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ବିମାନରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।

Oh.

A Delta airlines plane engine caught on fire at the airport in Orlando, Florida.

Almost 300 people were forced to evacuate.

I’m sure that guy from The Real World, Sean Duffy, will say everything’s fine.

pic.twitter.com/oXgwTVW3D0

— Art Candee (@ArtCandee) April 21, 2025