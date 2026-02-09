Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3102937
Zee OdishaOdisha National-InternationalSensational incident in Delhi: ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ: ଫ୍ଲାଇଓଭରରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା କାରରୁ ମିଳିଲା ୩ ଶବ

Sensational incident in Delhi: ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ: ଫ୍ଲାଇଓଭରରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା କାରରୁ ମିଳିଲା ୩ ଶବ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଦିଲ୍ଲୀର ପୀରଗଢ଼ି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଫ୍ଲାଏଓଭର ନିକଟରେ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ଏକ କାର ଭିତରୁ ତିନୋଟି ମୃତଦେହ ମିଳିଛି। ଦୁଇଜଣ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଜଣେ ମହିଳା। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି କାରର ତାଲା ଖୋଲି ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ହେପାଜତକୁ ନେଇଛି। ମୃ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Feb 09, 2026, 07:46 AM IST

Trending Photos

Sensational incident in Delhi: ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ: ଫ୍ଲାଇଓଭରରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା କାରରୁ ମିଳିଲା ୩ ଶବ

Sensational incident in Delhi:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଦିଲ୍ଲୀର ପୀରଗଢ଼ି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଫ୍ଲାଏଓଭର ନିକଟରେ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ଏକ କାର ଭିତରୁ ତିନୋଟି ମୃତଦେହ ମିଳିଛି। ଦୁଇଜଣ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଜଣେ ମହିଳା। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି କାରର ତାଲା ଖୋଲି ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ହେପାଜତକୁ ନେଇଛି। ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତିନୋଟି ମୃତଦେହକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯିବା ସହିତ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।

ପୋଲିସ କହିବା ମୁତାବକ ଟାଟା ଟାଗୋର କମ୍ପାନୀର କାରଟି ଫ୍ଲାଏଓଭର ପାଖରେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ଧରି ପାର୍କିଂ କରାଯାଇଥିଲା। ହଠାତ୍ କେହି ଜଣେ କାର ଭିତରେ ତିନି ଜଣ ଲୋକ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ନେଇ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଜାଣିବା ପରେ ସେମାନେ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଖବର ପାଇବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମି ଯାଇଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ଠକ୍ ଠକ୍ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେତେବେଳେ ତିନି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନ ଉଠିବା ପରେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ କାରଟି ଖୋଲିଥିଲା। ତଦନ୍ତ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। 

ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ
ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ତିନି ଜଣଙ୍କ ଶରୀରରେ କୌଣସି ଆଘାତ ଚିହ୍ନ ମିଳିନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର ଅକ୍ଷତ ଅଛି, ଏବଂ ଡକାୟତିର କୌଣସି ଚିହ୍ନ ନାହିଁ। ତେଣୁ, ପୋଲିସ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କିମ୍ବା ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମାମଲା ତଦନ୍ତ କରିବ। ପୋଲିସ ବିଷକ୍ରିୟା ଏବଂ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହି ମାମଲାରେ କୌଣସି ବାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉନାହିଁ, କିମ୍ବା ଏପରି କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ମିଳିନାହିଁ।

Add Zee News as a Preferred Source

କାରରେ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଥିବା ତିନି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିସାରିଛି। ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ଜଣଙ୍କ ବୟସ ପ୍ରାୟ ୬୦ ବର୍ଷ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଜଣେ ମହିଳା, ପ୍ରାୟ ୪୦ ବର୍ଷ ବୟସର ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କାରରୁ କାଗଜପତ୍ର ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଫରେନସିକ୍ ଦଳ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ।

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Sensational incident in Delhi
ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ: ଫ୍ଲାଇଓଭରରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା କାରରୁ ମିଳିଲା ୩ ଶବ
road accident
Road Accident: ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା: ୩୦ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନୀ
weather report
Weather Report: ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ କିପରି ରହିବ ପାଗ? ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ପାଣିପାଗ ରିପୋର୍ଟ....
top 10 news today
Top 10 News: ରାୟପୁରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକ, ଇଂଲଣ୍ଡଠାରୁ ହାରିଲା ନେପାଳ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
amit shah
ନକ୍ସଲବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ, ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ