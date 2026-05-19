Ujjain Express Derailed: ଉଜ୍ଜୟିନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ୩ ବଗି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ

Written By  Narmada Behera|Last Updated: May 19, 2026, 11:46 AM IST

Train Accident: ଋଷିକେଶରେ ଉଜ୍ଜୟିନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସର କୋଚ୍ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି।  ସୋମବାର ରାତିରେ ଯୋଗନଗରୀର ଋଷିକେଶ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଉଜ୍ଜୟିନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ତିନୋଟି କୋଚ୍ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ଟ୍ରେନଟି ଖାଲି ଥିଲା, ଯାହା ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡାଇ ଦେଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ କୋଚ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଗଲା, ଓଲଟିଗଲା ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୨୦ ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରାକରୁ ଝୁଲି ରହିଲା। ରେଳବାଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

 

ସଣ୍ଟିଂ ସମୟରେ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା:
ଯୋଗନଗରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଉଜ୍ଜୟିନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱାସିଂ ଲାଇନ ଦେଇ ଯିବା ସମୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏହା ୱାସିଂ ଲାଇନ ଟ୍ରାକ ସହିତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗତି କଲା ଏବଂ ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଶେଷ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ବଫର ଷ୍ଟପ୍ ସହିତ ଧକ୍କା ହେଲା। ଇଞ୍ଜିନ ପଛରେ ଥିବା ତିନୋଟି କୋଚ୍ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଗଲା।

ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ନିକଟସ୍ଥ ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଧାଇଁ ଆସିଲେ। ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ରେଳ ପ୍ରଶାସନ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଜିଆରପି, ପୋଲିସ ଏବଂ ଷ୍ଟେସନ ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ'ଣ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡିନାହିଁ।

ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଟ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସୂଚନା ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। କୌଣସି ଆହତ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ଟ୍ରେନଟି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯୋଗ ନଗରୀ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ସମୟରେ ୱାସିଂ ଲାଇନରେ ସଣ୍ଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ଟ୍ରେନ୍ଟି ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ଯୋଗ ନଗରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଉଜ୍ଜୟିନୀ ଅଭିମୁଖେ ଛାଡ଼ିବାର ଥିଲା। ଯୋଗ ନଗରୀ-ରାୟୱାଲା ଟ୍ରାକରେ କୌଣସି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥିଲା। ରେଳ ପ୍ରଶାସନ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

Narmada Behera

