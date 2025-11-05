Plane Crash: ଆମେରିକାରେ ଭୟଙ୍କର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା: ୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

Trending Photos
Plane Crash: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗୁଜୁରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ହୋଇଥିବା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସ୍ମୃତି ଏବେ ବି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଛନକା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ମାତ୍ର କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ବିମାନଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଆମେରିକାରେ ଏକ ବଡ଼ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଲୁଇସଭିଲ୍ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ UPS ଫ୍ଲାଇଟ୍ 2976 ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ରନୱେରୁ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମୟରେ UPS ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।
ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁସାରେ, UPS ଫ୍ଲାଇଟ୍ 2976 ଲୁଇସଭିଲ୍ ରୁ ହୋନୋଲୁଲୁର ଡାନିଏଲ୍ କେ. ଇନୋୟୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ପାଇଁ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବିମାନଟି ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ରନୱେ ଛାଡି ମାତ୍ର 175 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ତା'ପରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ନଭେମ୍ବର 4 ତାରିଖରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ପ୍ରାୟ ୫ଟା ୧୫ ମିନିଟରେ ଘଟିଥିଲା। ବିମାନରେ ତିନି ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସମସ୍ତ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
କେଣ୍ଟୁକି ରାଜ୍ୟପାଳ ଆଣ୍ଡି ବେସିଅର ଲୁଇସଭିଲର ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୧୧ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବେସିଅର ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ବିମାନଟି ପ୍ରାୟ ୨୫ ହଜାର ଗ୍ୟାଲନ ଜେଟ୍ ଇନ୍ଧନ ବହନ କରୁଥିଲା। ଏହା ଦୁର୍ଘଟଣାର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଧୂଆଁର ଏକ ମେଘ ଆକାଶକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। କଳା ମେଘ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଧୂଆଁ ଅନେକ କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲା।