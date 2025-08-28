ବିହାରରେ ୩ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ, ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କଲା ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି,
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2900172
Zee OdishaOdisha National-International

ବିହାରରେ ୩ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ, ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କଲା ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି,

 ମୋତିହାରୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଶିଥିବା ନେଇ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାର ସୂଚନା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ହାଇଆଲର୍ଟରେ ରହିଛି । ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଚେକିଂ କଡା କଡି କରାଯାଇଛି । ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ମୋଟରକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Aug 28, 2025, 05:51 PM IST

Trending Photos

ବିହାରରେ ୩ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ, ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କଲା ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି,

Pakistani Terrorists: ୩ ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନେପାଳ ସୀମା ଦେଇ ବିହାରରେ ପଶିଛନ୍ତି । ମୋତିହାରୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଶିଥିବା ନେଇ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାର ସୂଚନା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ହାଇଆଲର୍ଟରେ ରହିଛି । ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଚେକିଂ କଡା କଡି କରାଯାଇଛି । ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ମୋଟରକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି ।

ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବାବଦରେ କୌଣସି ସୂଚନା ପାଇଲେ କିମ୍ୱା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ଯିଏ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେବ ତାକୁ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।

କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ୩ଜଣ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ନାମ ସହ ଫଟୋ ଜାରି କରିଛି ବିହାର ପୋଲିସ । ୩ ଆତଙ୍କୀ ପାକିସ୍ତାନର ରାୱଲପିଣ୍ଡି, ଉମରକୋଟ ଓ ବାହାୱଲପୁରର ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଏହି ତିନି ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦ ସହିତ ଜଡିତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେପାଳ ଦେଇ ବିହାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଏହି ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ବିହାରରେ ଏକ ବଡ଼ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘଟଣା ଘଟାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ଆଗକୁ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ପୋଲିସ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିହାର ମୋତିହାରୀ ଏସ୍‌ପି ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାତ ।

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read- Financial horoscope: ୨୯ ନଭେମ୍ୱରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଶୁଭଯୋଗ ୫ ରାଶିକୁ କରିବ ଧନୀ

Also Read- ସମ୍ପତ୍ତି ଓ କ୍ଷମତା ଲୋଭରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବିଜେଡିରେ ଦୁଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ !

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Political News
ସମ୍ପତ୍ତି ଓ କ୍ଷମତା ଲୋଭରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବିଜେଡିରେ ଦୁଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ !
Top 10 news
ନୂଆଁଖାଇରେ ଦୁଲୁକୁଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ପାର୍ବଣ ଆରମ୍ଭରୁ ରାଜଧାନୀରୁ ଲୁଟ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
Yadgir News
ଶୌଚାଳୟରେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ
Voter Adhikar Yatra
ପିଏମ ମୋଦୀଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗତ ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ! ରାହୁଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ
Odisha news
Odisha News: ପ୍ରେମରେ ଉବୁଟୁବୁ ଥିବା ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ହେଲା...
;