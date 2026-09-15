Cyclone Warning: ଆଗକୁ ବଡ଼ ବିପଦ,ସମୁଦ୍ରରେ ଉଠିପାରେ ବଡ଼ ଝଡ଼! ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ୬ ରାଜ୍ୟକୁ ସତର୍କତା..

Cyclone Warning: ଦେଶର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା କିଛି ମାସ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇପାରେ। ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଭାରତ ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ୩ଟି ଉଷ୍ଣମଣ୍ଡଳୀୟ ଚକ୍ରବାତ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ନେଇ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଆରବ ସାଗରରେ ଏଭଳି ଚକ୍ରବାତୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ ବିକଶିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆକଳନ ପରେ ଉପକୂଳ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ସତର୍କତା ବଢ଼ିଛି।
ଏହି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଚକ୍ରବାତର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ କେରଳ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଚକ୍ରବାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଝଡ଼ ପବନ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିବ।
୪୦ ବର୍ଷର ପାଣିପାଗ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ
ଗତ ପ୍ରାୟ ୪୦ ବର୍ଷର ପାଣିପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପବନର ଗତିବିଧି ଏବଂ ସମୁଦ୍ରର ତାପମାତ୍ରା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କାରକକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଏଭଳି ଆକଳନ କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଚକ୍ରବାତର ତୀବ୍ରତା ଅଧିକ ରହିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ତେବେ ଏହି ଆକଳନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚକ୍ରବାତ କେଉଁଠାରେ ଗଠନ ହେବ କିମ୍ବା କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ, ତାହାର ନିଶ୍ଚିତ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଭାବେ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଚକ୍ରବାତ ଗଠନ ପରେ ଏହାର ଗତିପଥ, ତୀବ୍ରତା ଓ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ସ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କରେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇପାରିବ।
ଚକ୍ରବାତ ଆସିଲେ କ'ଣ ହୋଇପାରେ?
ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚକ୍ରବାତ ସମୟରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ଅଧିକ ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହ ମୂଷଳଧାରା ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏହା ଫଳରେ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ, ବନ୍ୟା ଏବଂ ଜଳମଗ୍ନତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଘରଦ୍ୱାର, ଚାଷଜମି, ରାସ୍ତା ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସହ ଯାତାୟାତ ବ୍ୟାହତ ହୋଇପାରେ।
ବିଶେଷକରି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ, ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ, କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ଓ ନୌସେନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ହେବା ସମୟରେ ବିପଦ ବଢ଼ିପାରେ।
ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ନେଇ ଏବେଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତତା ନାହିଁ:
ଚକ୍ରବାତ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା କେଉଁ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ ଏବଂ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବା କଷ୍ଟକର। ଅନେକ ସମୟରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଥିବା ଚକ୍ରବାତ ଗତିପଥ ବଦଳାଇ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ।
ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆକଳନକୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗୁଆ ସତର୍କତା ଭାବେ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ନହୋଇ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD)ର ଅଫିସିଆଲ୍ ବୁଲେଟିନ୍ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ସୂଚନା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ।