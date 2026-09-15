Add Zee Business As A Preferred Source
App

Cyclone Warning: ଆଗକୁ ବଡ଼ ବିପଦ,ସମୁଦ୍ରରେ ଉଠିପାରେ ବଡ଼ ଝଡ଼! ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ୬ ରାଜ୍ୟକୁ ସତର୍କତା..

ବର୍ତ୍ତମାନର ଆକଳନକୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗୁଆ ସତର୍କତା ଭାବେ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ନହୋଇ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD)ର ଅଫିସିଆଲ୍ ବୁଲେଟିନ୍ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ସୂଚନା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 15, 2026, 03:38 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 03:38 PM IST
Cyclone Warning: ଆଗକୁ ବଡ଼ ବିପଦ,ସମୁଦ୍ରରେ ଉଠିପାରେ ବଡ଼ ଝଡ଼! ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ୬ ରାଜ୍ୟକୁ ସତର୍କତା..
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଗୁରୁଗ୍ରାମ ହିଟ୍-ଆଣ୍ଡ-ରନ୍ ମାମଲାର ଅଭିଯୁକ୍ତ କଲ୍ୟାଣ ବୈନ୍ସଲା ଗିରଫ
2
3
4
5