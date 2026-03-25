30 Day Recharge Plan: ସରକାର ୩୦ ଦିନିଆ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାରି କଲେ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ

30 Day Recharge Plan: ମୋବାଇଲ୍ ରିଚାର୍ଜ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଦେଶରେ ଏକ ନୂତନ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅଧିକାଂଶ ମାସିକ ଯୋଜନାର ବୈଧତା ୨୮ ଦିନ, ଯାହା ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ ୧୨ ଥର ନୁହେଁ, ୧୩ ଥର ରିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି (AAP) ସାଂସଦ ରାଘବ ଚଢା ଉଠାଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଜନସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ୩୦ ଦିନିଆ ଯୋଜନାକୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି।
ଯୋଗାଯୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ବରୁ ୩୦ ଦିନିଆ ଯୋଜନା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ଟେଲିକମ୍ ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକରଣ (TRAI) ର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀର ପ୍ଲାନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ୩୦ ଦିନିଆ ଯୋଜନା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତଥାପି, କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ୩୦ ଦିନିଆ ଯୋଜନା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ପ୍ରକୃତରେ, TRAI ୨୦୨୨ ରେ ଏକ ଟାରିଫ୍ ଅର୍ଡର ଜାରି କରିଥିଲା, ସମସ୍ତ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପ୍ରିପେଡ୍ ଭାଉଚର, ଯେପରିକି ପ୍ଲାନ୍ ଭାଉଚର, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟାରିଫ୍ ଭାଉଚର ଏବଂ କମ୍ବୋ ଭାଉଚରରେ ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ୩୦ ଦିନିଆ ଯୋଜନା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା। ଏହା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ୨୮ ଦିନିଆ ଯୋଜନା ଅପେକ୍ଷା ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା।
ଡାଟା ରୋଲଓଭର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା।
ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ରାଘବ ଚଢା ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଥିଲେ ଯେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିବା ଡାଟା ପ୍ରତିଦିନ ସମାପ୍ତ ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଏକ ଯୋଜନା 2GB ଡାଟା ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା କେବଳ 1.5GB ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଅବଶିଷ୍ଟ 0.5GB ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପରେ ସମାପ୍ତ ହୁଏ। ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଡାଟା ପରଦିନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବା ଉଚିତ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଟଙ୍କାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟ ପାଇପାରିବେ।
୨୮ଦିନିଆ ଯୋଜନା ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି
ଚଢା ଏହା ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ୨୮ ଦିନିଆ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବନ୍ଦ କରି ସମସ୍ତ ମାସିକ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ 30 ଦିନ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ମାସର ବୈଧତା ସହିତ ପ୍ରଚଳନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଇନକମିଂ କଲ୍ ଏବଂ SMS ଶେଷ ରିଚାର୍ଜ ପରେ ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ରହିବା ଉଚିତ, ଏବଂ ଏକ ନମ୍ବରକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତିନି ବର୍ଷର ଗ୍ରେସ ପିରିୟଡ୍ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ତଥାପି, ବର୍ତ୍ତମାନର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, TRAI ଅନୁଯାୟୀ, କୌଣସି ପ୍ରିପେଡ୍ ନମ୍ବର ୯୦ ଦିନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
TRAI ସମୀକ୍ଷା କରୁଛି
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, TRAI ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିର ପୁନର୍ବିଚାର କରୁଛି। ଶୁଳ୍କ ସହନଶୀଳତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ, ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ସେବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନିୟାମକ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତି ଯେ ବଜାରରେ କୌଣସି ଅନୁଚିତ ଲାଭ ନ ଥାଏ ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ।
