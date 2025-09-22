Pakistan Air Strike: ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ ୩୦ ମୃତ

Trending Photos
Pakistan Air Strike: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନରେ ଏକ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣରେ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ସମେତ ୩୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଖାଇବର ପଖତୁନଖାୱା ରାଜ୍ୟର ତିରାହ ଉପତ୍ୟକାରେ ଅବସ୍ଥିତ ମାତ୍ରେ ଦାରା ଗାଁରେ ଏହି ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ରାତି ପ୍ରାୟ ୨ଟାରେ ଏକ JF-17 ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନରୁ LS-6 ବୋମା ପକାଯାଇଥିଲା। ଗାଁରେ ଆଠଟି ବୋମା ପଡ଼ିଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ ୩୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ୨୦ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଏହି ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ଅନ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ବରଂ ପାକିସ୍ତାନ ବାୟୁସେନା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲା।
ପ୍ରତ୍ୟେକ୍ଷଦର୍ଶୀ ବଖାଣିଲେ ଛାତିଥରା କାହାଣୀ
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଥିଲେ। ହଠାତ୍ ସେମାନେ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଉଡ଼ୁଥିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏକ ଜୋରଦାର ଶବ୍ଦ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇ ବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଚାହିଁଲେ, ଆକାଶରୁ କିଛି ପଡୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏହା ଏକ ବୋମା ଥିଲା। ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ କରି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ବୋମାଟି ଗାଁ ବାହାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଏହା ଦେଖି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅନେକ ବୋମା ପଡ଼ିଲା, ଯାହା ଅନେକ ଘର ଜଳିଗଲା। ସାରା ରାତି ଚିତ୍କାର ଏବଂ କାନ୍ଦଣା ଚାଲିଲା। ସକାଳେ, ଘରଗୁଡ଼ିକରୁ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଏବଂ ମୃତଦେହ ବିଛାଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଏବଂ ସେନା କର୍ମଚାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ମାନବାଧିକାର କର୍ମୀଙ୍କର କଡ଼ା ନିନ୍ଦା
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ନିଜ ଦେଶ ଭିତରେ ହୋଇଥିବା ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିନାହାଁନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ଦେଶ ଭିତରେ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରି ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାକିସ୍ତାନର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଅବଗତ। ପାକିସ୍ତାନରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାବେଳେ, ସରକାର ଏବଂ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି, ଯାହାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା।