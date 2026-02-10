Manipur News: ମଣିପୁରରେ ପୁଣି ଉତ୍ତେଜନା, ୫ ଦିନ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବା ବନ୍ଦ

Trending Photos
Manipur News: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଣିପୁର ପୁଣି ଥରେ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ହିଂସା ନିରନ୍ତର ଜାରି ରହିଛି। ସଦ୍ୟତମ ଘଟଣା ଉଖୁରୁଲ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛି। ଯେଉଁଠାରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସଶସ୍ତ୍ର ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଉଖୁରୁଲ ଲିଟାନ ଗାଁରେ ପ୍ରବଳ ଗୁଳି ମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ୩୦ରୁ ଅଧିକ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଘଟଣା ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଜ ଘରେ ଶୋଇଥିଲେ। ହଠାତ୍ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁଳି ଚାଳନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଗୁଳି ଚାଳନା ବାହାନାରେ ସେମାନେ ପେଟ୍ରୋଲ ବୋମା ଏବଂ ଜ୍ୱଳନଶୀଳ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରି ଘରଗୁଡ଼ିକରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ନିଆଁ ଏତେ ତୀବ୍ର ଥିଲା ଯେ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଡର୍ଜନ ଡର୍ଜନ ଘରେ ନିଆ ଲାଗିଯାଇଥିଲା।
ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦଳାଚକଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା।
ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ମହିଳା, ପିଲା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧମାନେ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ି ଜୀବନ ବିକଳରେ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ପଳାଇୟାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ପରିବାର ବାସହୀନ ଏବଂ ରିଲିଫ୍ ଶିବିରରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।
ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀଙ୍କ କଡ଼ା ଜବାବ
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତଥାପି, ପାହାଡିଆ ଏବଂ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଯୋଗୁଁ, ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏବଂ ଦଙ୍ଗାକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା। ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି।
ଏହି ଘଟଣାଟି ଚିନ୍ତାଜନକ କାରଣ ଉକ୍ରଳ ଜିଲ୍ଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଂସା ଦ୍ୱାରା ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ତଥାପି, ଲିଟାନ ଗାଁରେ ଘଟିଥିବା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ ଜାତିଗତ ହିଂସାର ନିଆଁ ଏବେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଏହା ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୂମିରେ ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି।