Zee OdishaOdisha National-InternationalOperation Checkmate: ଭାରତକୁ ଫେରିବେ ୩୦ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର,ଅପରେସନ୍ ଚେକମେଟ୍ରେ ହୋଇଥିଲେ ଗିରଫ

Operation Checkmate: ଭାରତକୁ ଫେରିବେ ୩୦ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର,'ଅପରେସନ୍ ଚେକମେଟ୍'ରେ ହୋଇଥିଲେ ଗିରଫ

Operation Checkmate: ଫେଡେରାଲ୍ ଅପରେସନ୍ ର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଆମେରିକାରେ ଅବୈଧ ଭାବରେ ରହୁଥିବା ଏବଂ  ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଭାବରେ କାମ କରୁଥିବା ପ୍ରାୟ ୩୦ ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ  ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ ଛଡାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jun 02, 2026, 09:02 AM IST

ଆମେରିକା କଷ୍ଟମ୍ସ ଏବଂ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା (CBP) ସୋମବାର ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ, ଆରିଜୋନାର ୟୁମା ସେକ୍ଟରରୁ ସୀମା ପାଟ୍ରୋଲ୍ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ଅପରେସନ୍ ଚେକମେଟ୍ ର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ମେ ୧୧ ରୁ ୧୫ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକାରେ ଅବୈଧ ଭାବରେ ରହୁଥିବା ୫୨ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୩୬ ଜଣ ଟ୍ରକ୍ ଚଳାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

ଏହି ଅବୈଧ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୩୦ ଜଣ ଭାରତୀୟ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଯେତେବେଳେ ବାକି ଛଅ ଜଣ ମେକ୍ସିକୋ, ଏଲ୍ ସାଲଭାଡୋର ଏବଂ ରୁଷ ନାଗରିକ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କାଲିଫର୍ନିଆ, ନ୍ୟୁୟର୍କ, ୱାଶିଂଟନ୍ ଏବଂ ଭର୍ଜିନିଆ ଭଳି ରାଜ୍ୟରୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯେତେବେଳେ କିଛିଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶଙ୍କ ପାଖରେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରାଧିକରଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଯାହା ପୂର୍ବତନ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବିଡେନଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ସମୟରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ଏବେ ବୈଧ ନୁହେଁ। ଯାହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁବଶିଘ୍ର ଖଲାସ୍ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। 

ଅପରେସନ୍ ଚେକମେଟ୍‌ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦେଶରେ ଅବୈଧ ଭାବରେ ବାସ କରୁଥିବା ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ମୋଟର ଯାନବାହାନ ଚଲାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଗିରଫ କରିବ। ଏବଂ(Immigration laws) ପ୍ରବାସନ ଆଇନ୍ ଲାଗୁ କରିବା। ଏବଂ ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେବା ଆଧାରରେ ଏହି ଆଇନ୍ କଡ଼ାକଡି଼ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆମେରିକା ସୀମା ପାଟ୍ରୋଲ୍‌ର ୟୁମା ସେକ୍ଟରର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମୁଖ୍ୟ ପାଟ୍ରୋଲ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ଡଷ୍ଟିନ୍ କାଉଡଲ୍ କହିଛନ୍ତି, "ଅପରେସନ୍ ଚେକମେଟ୍ ଅବୈଧ ଭାବରେ ବାସ କରୁଥିବା ଏବଂ ଗାଡି ଚଲାଉଥିବା ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗମ୍ଭୀର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜନସାଧରଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ।"

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ଅଧୀନରେ, ଆମେରିକା ପରିବହନ ବିଭାଗ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିଦେଶୀ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ ବସ୍ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇବାରୁ ନିଷେଧ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି। ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ,ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନ ଚଲାଇବା ସମୟରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇବା ପାଇଁ ଆମେରିକାରେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ଗିରଫ ଏବଂ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି।

Narmada Behera

