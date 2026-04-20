Indian Soldiers: ଋଷରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ ୩ ହଜାର ଭାରତୀୟ ସେନା, ୧୦ ବିମାନ

Trending Photos
Indian Soldiers: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏବଂ ଋଷ ମଧ୍ୟରେ ଅତୁଟ ବନ୍ଧୁତା ଏବେ କାଗଜପତ୍ରରୁ ଭୂମିରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାସ୍ତବତାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ସାମରିକ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଚୁକ୍ତିନାମା (RELOS) କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ସହିତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗର ଏକ ନୂତନ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଋଷର ସରକାରୀ ଆଇନଗତ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ୧୨ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଯାହା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଜଗତରେ ଏକ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମାର ମୂଳଦୁଆ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୫ରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ଋଷ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ଏହାକୁ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲା। ଏବେ, ଜାନୁଆରୀ ୧୨ରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ଆର୍କଟିକ୍ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଋଷ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକରେ ସିଧାସଳଖ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ପ୍ରବେଶ ରହିବ, ଯେତେବେଳେ ଋଷ ସାମରିକ ବାହିନୀକୁ ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଘାଟିରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ।
୩,୦୦୦ ସୈନିକ ଏବଂ ୫ଟି ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜ: କ’ଣ ଚୁକ୍ତି?
ଏହି ଐତିହାସିକ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷ ଏବେ ପରସ୍ପରର ସାମରିକ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକୁ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ୩,୦୦୦ ସୈନିକ ପରସ୍ପରର ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁତୟନ ହୋଇପାରିବେ। ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଉଭୟ ଦେଶର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମତିରେ ଆହୁରି 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ।
ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ?
ଚୀନ୍ ସହିତ ବଢ଼ୁଥିବା ସୀମା ବିବାଦ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ବିଶ୍ୱ ଗତିଶୀଳତା ମଧ୍ୟରେ, ରୁଷ ଭାରତକୁ ଏହାର ସାମରିକ ଘାଟିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରଣନୈତିକ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଉଛି। ଏହା କେବଳ ଭାରତୀୟ ସେନାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପରିସରକୁ ବିସ୍ତାର କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ଭବିଷ୍ୟତର ମିଳିତ ସାମରିକ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ମାନବୀୟ ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ଧାରା ଯୋଡ଼ିବ।