CBI Officers awarded: ୩୧ ସିବିଆଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଲିସ ଓ ପୁଲିସ ପଦକ ସମ୍ମାନ

Trending Photos
CBI Officers awarded: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (CBI)ର ୩୧ ଜଣ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ, ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ସେବା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମ୍ମାନିତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୋଲିସ ପଦକ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ସେବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମ୍ମାନ ଦେଶର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା, ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧର ତଦନ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନକୁ ପ୍ରତୀକ କରେ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋଟ ଛଅ ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୋଲିସ ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଜୋନର ଜୋନ୍ ମୁଖ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଭେନୁପୁଲ୍ଲାଇ (ଆଇପିଏସ୍), ସିବିଆଇ ମୁଖ୍ୟାଳୟର ଏସପି (ପ୍ରଶାସନ) ଅମିତ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଏସପି-IIIର ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ ମୁକେଶ ଶର୍ମା, କୋଲକାତା ଏସୟୁର ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଯତି, ଗାଜିଆବାଦର ସିବିଆଇ ଏକାଡେମୀର ସହକାରୀ ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଚମନ ଲାଲ ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏସିବିର ହେଡ୍ କନଷ୍ଟେବଳ ଅମୁ ଗୋଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସାଧାରଣ ବୃତ୍ତିଗତ ଦକ୍ଷତା, ସାଧୁତା ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ଗୁଣାବଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି।
୨୫ ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି
ପଚିଶ ଜଣ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ସେବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତାଲିକାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜୋନ୍, ଶାଖା ଏବଂ ୟୁନିଟ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ, ପୋଲିସ ଉପ-ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ, ନିରୀକ୍ଷକ, ବୈଷୟିକ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ର କର୍ମଚାରୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏଥିରେ ଏସ୍ସି ଜୋନ୍ର ଜୋନ୍ ମୁଖ୍ୟ ଭେଙ୍କଟ ସୁବ୍ବା ରେଡ୍ଡୀ ଚିନ୍ନାକୋଣ୍ଡୁ (ଆଇପିଏସ୍), ମୁମ୍ବାଇ ଏସିବିର ଡେପୁଟି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ସଦାନନ୍ଦ ଶଙ୍କରରାଓ ଦାତେ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଏସିବିର ଡେପୁଟି ଲିଗାଲ୍ ଆଡଭାଇଜର ମନମୋହନ ଶର୍ମା, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସିବିଆଇର ଡେପୁଟି ଲିଗାଲ୍ ଆଡଭାଇଜର ଦୀପ୍ତି ବଶିଷ୍ଠ; ସିବିଆଇ ଚେନ୍ନାଇର ଅଫିସ୍ ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନାରିକୋଟ ନନ୍ଦିନୀ; ସିବିଆଇ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ସହାୟକ ଉପ-ନିରୀକ୍ଷକ ବିନୋଦ କୁମାର; ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ହେଡ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ନେତ୍ରାମ ଚୌରାସିଆ; ଦିଲ୍ଲୀର ହେଡ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ସିବିଆଇ ଜୟପୁରର ପୁରନ ମଲ ଗୁର୍ଜର; ଏବଂ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଧିକାରୀମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
ଏହା ସହିତ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମର, ଅଫିସ୍ ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ହେଡ୍ କନଷ୍ଟେବଳ ଏବଂ କନଷ୍ଟେବଳ ଭଳି ବୈଷୟିକ ଏବଂ ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତତା, ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ନିରନ୍ତର ସେବା ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ସଂଗଠନର ସଫଳତାରେ CBIର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭୂମିକା ସମାନ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
CBI ନେତୃତ୍ୱ ସମସ୍ତ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମ୍ମାନ କେବଳ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଫଳତା ନୁହେଁ ବରଂ ସଂଗଠନର ସାମୂହିକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା, ବୃତ୍ତିଗତ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସେବାର ଭାବନାର ସ୍ୱୀକୃତି ମଧ୍ୟ। ଏହି ସଫଳତା ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ହାସଲ କରିବାକୁ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ।