Harish Rana Euthanasia Case: ହରିଶ ରାଣାଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ, ୧୩ ବର୍ଷ ଧରି କୋମାରେ ରହି ଭୋଗୁଥିଲେ ଦଣ୍ଡ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Mar 11, 2026, 12:52 PM IST

Harish Rana Euthanasia Case: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗାଜିଆବାଦର ହରିଶ ରାଣାଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଏକ ପ୍ୟାନେଲ ଏବଂ ହରିଶ ରାଣାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର ଆଲୋଚନା ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ଐତିହାସିକ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମୟରେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।

ହରିଶ ରାଣାଙ୍କ ଦୁଃଖଦ କାହାଣୀ
ତେର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଗାଜିଆବାଦର ଜଣେ ଯୁବ ଛାତ୍ର ହରିଶ ରାଣା ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ସେଠାରେ ଏକ କଲେଜରେ ପାଠପଢ଼ୁଥିଲେ। ସେ ରହିବା ପାଇଁ ଏକ ହଷ୍ଟେଲ ନେଇଥିଲେ। ସ୍ୱଭାବିକ ଭାବେ ରହୁଥିବା ହରିଶ ଦିନରାତି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ। ଗାଜିଆବାଦରେ ରହୁଥିବା ତାଙ୍କ ବାପାମାଆ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ ବହୁତ ଆଶା ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ହରିଶଙ୍କ ସହ ଯାହା ଘଟିଥିଲା ​​ତାହା ସମଗ୍ର ପରିବାରର ଖୁସିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ହଟାତ ଗୋଟିଏ ଦିନ ହରିଶଙ୍କ ପରିବାର ଖବର ପାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ହଷ୍ଟେଲର ଚତୁର୍ଥ ମହଲାରୁ ଖସି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ହରିଶଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ପଡ଼ିଯିବା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗମ୍ଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା ​​ଏବଂ ସେ କୋମାକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ପରିବାର ଆଶା କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସୁସ୍ଥ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଦିନ କେବେ ଆସିଲା ନାହିଁ। ହରିଶ ୨୦୧୩ ମସିହାରୁ କୋମାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ, ପରିବାର ତାଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଆଶା ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି।

ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ବନ୍ଦୀତ୍ୱରେ ହରିଶଙ୍କ ଶରୀରରେ କ୍ଷତଚିହ୍ନ ପଡ଼ିଛି। ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରମାନେ ପରିବାରକୁ କହିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପୁଅ କେବେ ସୁସ୍ଥ ହେବ ନାହିଁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଜୀବନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କଲେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏବେ ଏହି ଆବେଦନ ଉପରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇ ହରିଶଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।

କିପରି ଦିଆଯିବ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ
ହରିଶ ରାଣାଙ୍କୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହାକୁ ଲାଇଫ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ କୁହାଯାଏ। ହରିଶ ରାଣାଙ୍କୁ ଲାଇଫ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯିବ। ତା’ପରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ସେ ଗତ ୧୩ ବର୍ଷ ଧରି ଲାଇଫ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀର AIIMS ର ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ହରିଶଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ହେବାର କୌଣସି ଆଶା ନାହିଁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ରିପୋର୍ଟକୁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ରିପୋର୍ଟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଏହି ପୁଅକୁ ଏତେ ଦୁଃଖରେ ଛାଡି ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଏପରି ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛୁ ଯେଉଁଠାରେ ଆମକୁ ଆଜି ଏକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡିବ।" କୋର୍ଟ ହରିଶଙ୍କ ପିତାମାତା ଏବଂ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନାହାଁନ୍ତି।

Prabhudatta Moharana

